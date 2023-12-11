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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e yumruk!

Son dakika haberi! Süper Lig'in Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atıldı. Meler'e yumruk atan kişinin MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca olduğu ortaya çıktı. Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı. Yaşanan saldırının ardından hakemlerin önümüzdeki hafta maçlara çıkmayacağı iddia edildi. TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı. A Spor canlı yayınına katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok." diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 22:18 Güncelleme 11 Aralık 2023, 23:18
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan Halil Umut Meler’e yumruk!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor bitiş düdüğünün ardından saha karıştı.

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊


ANKARAGÜCÜ BAŞKANI KOCA'DAN YUMRUKLU SALDIRI

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.

TEKME DE ATTILAR

Meler'in yere düştüğü anlarda diğer taraftan gelen bir kişi de kafasına tekmeyle saldırdı.

Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

MELER'İN SON HALİ

Yumruk darbesinin ardından Meler'in yüzünün şiştiği görüldü.

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç'tan Halil Umut Meler açıklaması!

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.

HAKEMLER MAÇA ÇIKMAYACAK

Yaşanan saldırının ardından hakemlerin önümüzdeki hafta maçlara çıkmayacağı iddia edildi.

TFF KARAR ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü olarak toplanma kararı aldı.


SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.

Bakan Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

KİMSENİN BÖYLE DAVRANMAYA HAKKI YOK

A Spor canlı yayınına katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok." diyerek tepki gösterdi.

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