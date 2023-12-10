Var yönetti, o izledi! Kanarya’nın iki penaltısı da VAR uyarısıyla geldi

ANTALYASPOR 10 KİŞİYLE KAZANDI Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Antalyaspor sahasında Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Veysel Sarı ve 13'te Adam Buksa kaydetti. Karagümrük'ün tek sayısı 42'de Güven Yalçın'dan geldi. Ev sahibinde Erdal Rakip 45+3'te kırmızı kart gördü. İkinci yarıyı 10 kişi oynayan ev sahibi kalesini gole kapatmayı başardı ve maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

SAMSUN PAŞA'YI 4 GOLLE GEÇTİ Trendyol Süper Lig'de Samsunspor sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 11 ve Dk. 22 Moundilmadji 60'da Emre Kılınç ve 75'te Ntcham kaydetti. Konuk takımın gollerini 90. dakikada Yasin Özcan ve 90+5'te Nuno Da Costa attı. Bu sonuçla Samsunspor puanını 14'e çıkarırken Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı. Samsun haftaya Trabzonspor ile karşılaşacak.



KOCAELİ FARKA KOŞTU

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren goller 20. dakikada Amaral, 33' te Tanque ve 51'de Barış Alıcı'dan geldi. Konuk takımda Tanque 75'te kırmızı kart gördü. Kocaelispor bu sonuçla 32 puana yükselirken ev sahibi Bandırmaspor ise 26 puanda kaldı.





ASTON VİLLA'DAN ZİRVEYE AYAR

Premıer Lig'de nefis bir cumartesi geride kaldı. Liverpool deplasmanda Crystal Palace'a karşı 57'de Mateta'nın penaltısıyla 1-0 geri düştü. 76'da Salah, 90+1'de Elliott Liverpool'a galibiyeti getirdi. 3 gün önce M.City'i 1-0 yenen Aston Villa dün Arsenal'e aynı tarifeyi uyguladı. Golü 7'de John McGinn attı. Liverpool 37 puanla yeni lider oldu. Arsenal 36'da kaldı, Villa 35 puan oldu.





REAL MADRİD 2 PUAN BIRAKTI

LA Liga'nın 16. haftasında lider Real Madrid, Real Betis deplasmanında 2 puan bıraktı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Jude Bellingham, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. 66. dakikada Aitor Ruibal Garcia dengeyi getirdi: 1-1. Real puanını 39'a, Betis 26'ya yükseltti. Real'de Arda Güler'in ay sonu hazır hale gelmesi bekleniyor.





ATALANTA'DAN MİLAN VURGUNU

Serıe A'da Atalanta konuk ettiği Milan'ı son dakikalarda bulduğu golle mağlup etti. 38'de Ademola Lookman'ın golüyle öne geçen Atalanta, 45+3'te Giroud'yu tutamadı. 55'te Lookman yine sahne aldı. 80'te Luka Jovic dengeyi getirdi. 90+5'te Luis Muriel, 3 puanı getirdi. Atalanta puanını 23'e çıkardı. Milan 29'da kaldı.





KRYRGİOS KATILAMAYACAK BAKASETAS SINIRDA!

Trabzon'da Gaziantep maçı öncesi Bakasetas sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Baka, bu akşam kart görürse Samsunspor maçında forma giyemeyecek.





TRABZONSPOR AÇIK ARA ÖNDE

Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol attı.



KRYRGİOS KATILAMAYACAK

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, sezonun ilk grand slam turnuvası 2024 Avustralya Açık'a sakatlığı nedeniyle katılamayacak. Üst üste 5. kez grand slami kaçıracak. Avustralya Açık 14 Ocak'ta start alacak.





HATAY'DA DEMİREL YOK!

Deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Hatay'da teknik direktör Volkan Demirel bugün cezası nedeniyle kulübede olamayacak. Sakatlığı bulunan Hataylı Boudjemaa da olmayacak.





RONALDO'DAN 868. GOL

Kariyerini Al Nassr takımında sürdüren yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, kariyerinde bin 200. maçına çıkarken, 868. golünü attı. Portekizli yıldız bu sezon ligde 15 maça çıkarken, gol sayısını 16'ya yükseltti.