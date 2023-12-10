Teknik direktör Rıza Çalımbay üzgün ve kızgındı! Bu böyle gitmez

Tecrübeli hoca, "Daha iyi şeyler yapabilirdik. Burası Beşiktaş kulübü. Böyle olmayacak. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor" dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 3-1'lik Fenerbahçe yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Maça kötü başlamadık. İyi başladık. Denk maç oluyordu. Sonrasında çok hata yapmaya başladık. Oyuncularımız kapasitelerinin altında oynadı. Üzücü bir maç" ifadesini kullandı.
ÇALIŞIYORUZ AMA KOLAY DEĞİL
Gelecekle ilgili çarpıcı mesajlar veren Çalımbay, "Bu böyle olmaz. Böyle gitmez. Bazı lider oyuncuların kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız daha üst seviyeye çıkabilir. Bu değil. Henüz 1 ay olmadı geleli. Eksikleri gidermeye çalışıyoruz ama bir anda kolay değil. Biliyorsunuz takımla sezon başı çalışma şansımız olmadı. Eğer sezon başı çalışma şansımız olsaydı futbolcuları her açıdan iyi duruma getirmek için daha iyi şeyler yapabilirdik" diye konuştu.
OYUNCULAR KENDİNE GELMELİ
Rıza Çalımbay, "Ama bir şekilde düzeleceğiz. Burası Beşiktaş kulübü. Böyle olmayacak. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Oyuncu arkadaşlarımız da kendilerini düzeltmeli. İnşallah iyi bir yere geleceğiz" açıklamasını yaptı.
DEĞİŞİM YENİLGİYİ ÖNLEMEDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen hafta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçın 11'inden 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Zaynutdinov ve Aboubakar'ın yerine Erick Bailly, Daniel Amartey, Alex- Oxlade Chamberlain, Ante Rebic ve Cenk Tosun'u 11'de görev verdi.
BAŞKAN ARAT YENİLGİYLE BAŞLADI
3 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ın başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, ilk maçında derbi mağlubiyeti yaşadı. Maçı tribünden takip eden Arat'ın yenilen gollerin ve alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadığı gözlemlendi.
BAKAN BAK TRİBÜNDEYDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Hasan Arat ile birlikte takip etti. Bakan Bak'a ayrıca 2. Başkan Hüseyin Yücel ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik de eşlik etti.
YUSUF SARI İDDİASI!
Beşiktaş'ın devre arasında Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı kadrosuna katacağı iddia edildi. 25 yaşındaki milli futbolcu bu sezon çıktığı 19 maçta 2 gol, 7 asist yaptı. Performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Sarı'nın 4-5 milyon Euro civarı bir bedelle gelmesi bekleniyor.
EFSANELERE PLAKET
Beşiktaş derbiden önce eski oyuncuları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson'ı onurlandırdı. Başkan Hasan Arat ve son seçimde başkanlık yarışını kaybeden Serdal Adalı, Quaresma ile Hutchinson'a plaket takdim etti.