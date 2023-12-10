Teknik direktör Rıza Çalımbay üzgün ve kızgındı! Bu böyle gitmez

Tecrübeli hoca, "Daha iyi şeyler yapabilirdik. Burası Beşiktaş kulübü. Böyle olmayacak. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor" dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 3-1'lik Fenerbahçe yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Maça kötü başlamadık. İyi başladık. Denk maç oluyordu. Sonrasında çok hata yapmaya başladık. Oyuncularımız kapasitelerinin altında oynadı. Üzücü bir maç" ifadesini kullandı.

ÇALIŞIYORUZ AMA KOLAY DEĞİL

Gelecekle ilgili çarpıcı mesajlar veren Çalımbay, "Bu böyle olmaz. Böyle gitmez. Bazı lider oyuncuların kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız daha üst seviyeye çıkabilir. Bu değil. Henüz 1 ay olmadı geleli. Eksikleri gidermeye çalışıyoruz ama bir anda kolay değil. Biliyorsunuz takımla sezon başı çalışma şansımız olmadı. Eğer sezon başı çalışma şansımız olsaydı futbolcuları her açıdan iyi duruma getirmek için daha iyi şeyler yapabilirdik" diye konuştu.



OYUNCULAR KENDİNE GELMELİ

Rıza Çalımbay, "Ama bir şekilde düzeleceğiz. Burası Beşiktaş kulübü. Böyle olmayacak. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Oyuncu arkadaşlarımız da kendilerini düzeltmeli. İnşallah iyi bir yere geleceğiz" açıklamasını yaptı.