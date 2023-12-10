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Ndombele sürprizi! Galatasaray yönetimi transfere sıcak bakıyor

Galatasaray’ın Tottenham’dan kiraladığı Tanguy Ndombele’yi eski takımı Lyon kadrosuna katmak istiyor. Fransız futbolcu ile yolları ayırmak isteyen Galatasaray yönetimi bu transfere sıcak bakıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Aralık 2023 Güncelleme 10 Aralık 2023, 06:59
Ndombele sürprizi! Galatasaray yönetimi transfere sıcak bakıyor

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediğini isimlerden birisi olan Kongo asıllı Fransız orta saha Tanguy Ndombele için önemli bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından gelen bilgilere Ndombele'nin eski takımı O. Lyon Fransız merkez orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Fransa Ligi'nde çok zor günler geçiren ve son sırada yer alan Lyon'un bu transferde ısrarlı olduğu bildiriliyor.

Bu durum Galatasaray yönetimi için de bir fırsat oldu. Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin yerine Galatasaray oyuncu arayışı içinde. Ndombele sarı-kırmızılı forma ile ligde ve Avrupa'da 10 maça çıkarken gol ve asist yapamadı. Fransız orta saha bu 10 maçın sadece 3'ünde ilk 11'de şans buldu.


Fransız orta saha Ndombele son olarak 2022'nin ocak ve haziran döneminde Lyon formasını giymişti. Ndombele 7 kez de Fransa Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

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