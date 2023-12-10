Kanarya, Beşiktaş’ı yıktı! Liderlik koltuğunu Cimbom’dan geri aldı

21
F.BAHÇE dev derbide 21 şut bulurken bu sayı Beşiktaş adına sadece 4'tü. Sarı-Lacivertliler, 21 şutta 9 isabet sağlarken Beşiktaş maçı 1 isabetli şutla tamamladı.
SZYMANSKİ'DEN JENERİKLİK GOL
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski derbide müthiş bir gole imza attı. Yıldız oyuncu ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla taraftarlarını aşka getirdi. Sarı Kanarya'nın süper yıldızı Szymanski, Süper Lig'de 8. golüne imza attı.
YİNE ATTI AMA YETMEDİ
Chamberlaın, Mario Gomez'den (2015-16) bu yana Beşiktaş forması giydiği ilk Süper Lig sezonunda hem Galatasaray hem de Fenerbahçe filelerini havalandıran ilk oyuncu oldu. Ancak bu gol de galibiyeti getirmedi.
DERBİYİ DOMİNE ETTİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kendileri açısından çok iyi bir gece geçirdiklerini söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Derbiyi domine eden bir Fenerbahçe vardı sahada. 90 dakika boyunca üstündük. Ufak tefek hatalar olsa da maçın genelinde mükemmele yakındık" şeklinde konuştu.
HEP AYNI MEVKİLERDE OLDU
İsmail Kartal sözlerine şöyle devam etti: Beşiktaş'ı hafta boyunca tahlil ettik. Oyuncularım maça çıktıklarında ne yapacakları gayet iyi biliyorlardı. Planlarımızın sahada işlediğini görmekten mutlu oldum. Kendimize yakışan bir futbol ortaya koyduk. 3 puan için çok mutluyum. Tabii bizim için bazı zorluklar da vardı. Aynı mevkide birçok sakatlıkların yaşanmış olması bizi zor duruma soktu. Ancak bu duruma çabuk adapte olduk diyebilirim. Sakatlarımız iyileştikçe de daha güçlü oluyoruz. Maç öncesi Djiku ile konuşmuştum. Bana 60 dakika oynayabileceğini söyledi. Bizim de düşüncemiz onu 60-70 dakika sahada tutmaktı. 2. yarıda kendisine "durumun nasıl" diye sordum. İki baldırında da biraz çekme olduğunu söyledi. Sonra değiştirdik."
MAÇIN KAHRAMANI DUSAN TADIC
Dün gece Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 3-1 mağlup ederken Sarı-Lacivertli ekibin 2 golünde Dusan Tadic'in direkt katkısı vardı. İlk golde Edin Dzeko'ya asist yapan Sırp sol kanat oyuncusu Fenerbahçe'nin 2. golündeki penaltı vuruşunu ağlara gönderen oyuncu oldu. Maçın genelinde sakin kalmayı başaran ve takım arkadaşlarını başarılı bir şekilde yönlendiren Dusan Tadic, sahanın en iyilerinden biri oldu. Ancak Tadic uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı Mert'e teslim etti. Sırp yıldız maç sonunda "Önemli bir galibiyete imza attık. Bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.
ADİL BİR SONUÇ OLDU
Fenerbahçe'de Miguel Crespo, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Portekizli orta saha, çok mutlu olduğunu, hem kendi adına hem de takım anlamında iyi bir performans sergilediklerini belirterek "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Ligde dengeli bir yarış olduğunu ifade eden Crespo, "Galatasaray da iyi bir takım ama biz kendi çalışmalarımıza inanıyoruz. Bu sene şampiyon olmayı çok istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
F.Bahçe bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de rakiplerine 102 ile en az şut fırsatı tanıyan takım oldu. M. City 128, Lille 121, Leverkusen ile B. Münih ise kalelerinde 116'şar şut gördü.
DJIKU: 90 DAKİKA OYNAYACAK GÜCÜM YOK
Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Djiku haftalar sonra şans buldu. Tecrübeli futbolcu, "90 dakikayı tamamlayacak gücüm aslında yoktu. Benim için zor bir maçtı. Fakat formama kavuştuğum ve galibiyet için mutluyum. Çok iyi futbol oynadık. Rakibimize de fazla pozisyon vermedik. Hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
SAMET AKAYDIN KONYA MAÇINDA CEZALI
Dün gece Dolmabahçe'deki derbide Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda sarı kart gören Samet Akaydın, cezalı duruma düştü. Milli stoper önümüzdeki hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Konya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.