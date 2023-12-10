Kanarya, Beşiktaş’ı yıktı! Liderlik koltuğunu Cimbom’dan geri aldı

HEP AYNI MEVKİLERDE OLDU

İsmail Kartal sözlerine şöyle devam etti: Beşiktaş'ı hafta boyunca tahlil ettik. Oyuncularım maça çıktıklarında ne yapacakları gayet iyi biliyorlardı. Planlarımızın sahada işlediğini görmekten mutlu oldum. Kendimize yakışan bir futbol ortaya koyduk. 3 puan için çok mutluyum. Tabii bizim için bazı zorluklar da vardı. Aynı mevkide birçok sakatlıkların yaşanmış olması bizi zor duruma soktu. Ancak bu duruma çabuk adapte olduk diyebilirim. Sakatlarımız iyileştikçe de daha güçlü oluyoruz. Maç öncesi Djiku ile konuşmuştum. Bana 60 dakika oynayabileceğini söyledi. Bizim de düşüncemiz onu 60-70 dakika sahada tutmaktı. 2. yarıda kendisine "durumun nasıl" diye sordum. İki baldırında da biraz çekme olduğunu söyledi. Sonra değiştirdik."





MAÇIN KAHRAMANI DUSAN TADIC

Dün gece Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 3-1 mağlup ederken Sarı-Lacivertli ekibin 2 golünde Dusan Tadic'in direkt katkısı vardı. İlk golde Edin Dzeko'ya asist yapan Sırp sol kanat oyuncusu Fenerbahçe'nin 2. golündeki penaltı vuruşunu ağlara gönderen oyuncu oldu. Maçın genelinde sakin kalmayı başaran ve takım arkadaşlarını başarılı bir şekilde yönlendiren Dusan Tadic, sahanın en iyilerinden biri oldu. Ancak Tadic uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı Mert'e teslim etti. Sırp yıldız maç sonunda "Önemli bir galibiyete imza attık. Bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.





ADİL BİR SONUÇ OLDU

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Portekizli orta saha, çok mutlu olduğunu, hem kendi adına hem de takım anlamında iyi bir performans sergilediklerini belirterek "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Ligde dengeli bir yarış olduğunu ifade eden Crespo, "Galatasaray da iyi bir takım ama biz kendi çalışmalarımıza inanıyoruz. Bu sene şampiyon olmayı çok istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

F.Bahçe bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de rakiplerine 102 ile en az şut fırsatı tanıyan takım oldu. M. City 128, Lille 121, Leverkusen ile B. Münih ise kalelerinde 116'şar şut gördü.





DJIKU: 90 DAKİKA OYNAYACAK GÜCÜM YOK

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Djiku haftalar sonra şans buldu. Tecrübeli futbolcu, "90 dakikayı tamamlayacak gücüm aslında yoktu. Benim için zor bir maçtı. Fakat formama kavuştuğum ve galibiyet için mutluyum. Çok iyi futbol oynadık. Rakibimize de fazla pozisyon vermedik. Hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



SAMET AKAYDIN KONYA MAÇINDA CEZALI

Dün gece Dolmabahçe'deki derbide Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonda sarı kart gören Samet Akaydın, cezalı duruma düştü. Milli stoper önümüzdeki hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Konya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.



