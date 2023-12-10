PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Gaziantep FK- Trabzonspor | CANLI ANLATIM

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor.Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 17:55 Güncelleme 10 Aralık 2023, 18:01
Gaziantep FK- Trabzonspor | CANLI ANLATIM

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Gaziantep FK ile zorlu bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic ve Pepe maçta süre alamayacak. Mondihome Kayserispor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışa geçmek istiyor. Kayserispor karşılaşmasında forma giyinemeyen Mendy, Gaziantep FK deplasmanında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GAZİANTEP FK: Nita, Mustafa, Bkoulou, Djilobodji, Morais, Ogün, Maxim, Bikel, Oğulcan, Markovic, Dragus

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Larsen, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA