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'Aslan' gibi seri! Galatasaray Süper Lig'de son 21 maçın 19'unu kazandı

Son şampiyon Galatasaray geçtiğimiz sezondan bu yana 21 lig maçında 19 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. 46 gol attı 10 gol yediG. alatasaray, bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Aralık 2023 Güncelleme 10 Aralık 2023, 06:59
’Aslan’ gibi seri! Galatasaray Süper Lig’de son 21 maçın 19’unu kazandı

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray önemli bir istatistiğin sahibi oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyon olarak tamamlayan Sarı-Kırmızılılar geçen sezondan bu yana son 21 lig maçında 19 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı.





Galatasaray bu 21 maçlık seride son yenilgisini 11 Kasım tarihinde deplasmanda Hatayspor'a karşı aldı. Tek beraberlik de ligin ilk haftasında deplasmanda Kayserispor'a karşı.



Sarı-Kırmızılılar Hatayspor'a kaybettikten sonra ligde üst üste 3 maçını da kazanarak bu yenilgiden pek fazla etkilenmediğini ortaya koydu. Galatasaray, 21 maçta 19 galibiyet aldığı seride toplam 46 gol atarken kalesinde sadece 10 gol gördü. Galatasaray iç sahada ligin en başarılı takımı. Galatasaray bu sezon kendi evinde hiç puan kaybetmedi, tüm maçlarını kazandı.

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