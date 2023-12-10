’Aslan’ gibi seri! Galatasaray Süper Lig’de son 21 maçın 19’unu kazandı

Süper Lig 'in 15. haftasında evinde Adana Demirspor 'u 3-1 mağlup eden Galatasaray önemli bir istatistiğin sahibi oldu. Geçtiğimiz sezonun şampiyon olarak tamamlayan Sarı-Kırmızılılar geçen sezondan bu yana son 21 lig maçında 19 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı.





Sarı-Kırmızılılar Hatayspor'a kaybettikten sonra ligde üst üste 3 maçını da kazanarak bu yenilgiden pek fazla etkilenmediğini ortaya koydu. Galatasaray, 21 maçta 19 galibiyet aldığı seride toplam 46 gol atarken kalesinde sadece 10 gol gördü. Galatasaray iç sahada ligin en başarılı takımı. Galatasaray bu sezon kendi evinde hiç puan kaybetmedi, tüm maçlarını kazandı.

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