Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da puan kaybı yaşayan Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında bu kayıpları telafi etmek için sahaya çıkacak. Trabzonspor'da Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe bu maçta görev almayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Antep maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.

YAKIŞAN SONUCU ALALIM

Gaziantep FK'yı en iyi şekilde analiz eden deneyimli teknik adam artık puan kaybetmemeleri gerektiğine vurgu yaptı. Gaziantep FK'nın da ligdeki son iki maçını kaybetmesi nedeniyle karşılaşmanın zorlu geçeceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Aman bir hata olmasın. Artık puan kaybı istemiyorum.