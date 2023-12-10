SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Abdullah Avcı Gaziantep maçı öncesi oyuncularına böyle seslendi: Yeniden başlıyoruz

Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında kayıpları telafi etmek için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Antep maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Avcı, “Artık puan kaybı istemiyorum. Araya kadar maksimum puanı hedefliyorum” şeklinde konuştu. İşte detaylar...

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Aralık 2023 Güncelleme 10 Aralık 2023, 07:23
Abdullah Avcı Gaziantep maçı öncesi oyuncularına böyle seslendi: Yeniden başlıyoruz

Süper Lig'de oynadığı son iki maçta da puan kaybı yaşayan Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında bu kayıpları telafi etmek için sahaya çıkacak. Trabzonspor'da Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe bu maçta görev almayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Antep maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı.

YAKIŞAN SONUCU ALALIM
Gaziantep FK'yı en iyi şekilde analiz eden deneyimli teknik adam artık puan kaybetmemeleri gerektiğine vurgu yaptı. Gaziantep FK'nın da ligdeki son iki maçını kaybetmesi nedeniyle karşılaşmanın zorlu geçeceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Aman bir hata olmasın. Artık puan kaybı istemiyorum.

Hedeflerimiz doğrultusunda yeniden çıkışa geçmeliyiz. Araya kadar maksimum puanı hedefliyorum. Trabzonspor'un yeri her zaman zirvedir. Bize yakışan sonucu alacağımızdan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA