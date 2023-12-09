Okan Buruk, Adana Demir galibiyeti sonrası geçen hafta çok tartışılan pozisyona gönderme yaptı: Penaltı kuralını bize öğretsinler





SIRPLAR KOVACIC'İ CİMBOM'A YAZDI

Sırp basınında çıkan habere göre; Galatasaray, Manchester City"nin Hırvat merkez orta sahası Mateo Kovacic'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kovacic'i çok beğendiği ve kadrosunda mutaka görmek istediği ifade edildi. Öte yandan G.Saray Kulübü'nün Kovacic'i bonservisiyle mi yoksa kiralayarak mı kadrosuna katmak istediği haberde belirtilmedi. 29 yaşında ve 1.77 boyunda olan Kovacic'in İngiliz devi Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 97 kez de milli olan Kovacic, merkez orta saha dışında ön liberoda da görev yapabiliyor.





ZANIOLO İÇİN KRİTİK ZİRVE

İngiliz ekibi Aston Villa'ya zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri George Gardi, İngiliz ekibiyle masaya oturdu. Aston Villa'nın tesislerinde görüntülenen Gardi ile Ada ekibi arasında yapılan görüşmede geleceğe dair planlar görüşüldü. Menajer Gardi, ayrılığı net bir dille gündeme getirdi. G.Saray'da 11 maçta 5 gol, 1 asist yapan Zaniolo, Villa'da skor üretemedi. Aslan'a geri dönmesi gündemde olan Zaniolo ile ilgili son karar yakında netleşecek.



KEREM DEMiRBAY 6 MAÇ SONRA 11'DE

Cimbom'da bu sezonki transferlerden biri olan ve devre arasında ayrılıp, Almanya'ya döneceği iddia edilen Kerem Demirbay, Adana Demirspor maçında 11'de başladı ve 6 maç sonra başlangıç kadrosunda şans buldu. Skor üretemeyen Kerem, 64'te yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.





ZAHA VE ZIYECH İÇİN ÖNLEM

Galatasaray'da Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech, Adana Demir maçının 11'inde yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, hafif ağrısı bulunan Ziyech'in önlem amaçlı oynamadığını belirtti. Yedeklerde yer alan Zaha ise mücadelenin 65. dakikasında Mertens'in yerine oyuna girdi.





İŞTE O İKİ POZİSYON

Geçen hafta F.Bahçe-Karagümrük maçında Samet'in topa elle müdahalesine penaltı kararı çıkmamıştı. Ancak dün Nelsson'un pozisyonunda penaltı kararı verildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN