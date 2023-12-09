Kayseri maçında sakatlanan Nicolas Pepe Afrika Kupası’nı kaçırabilir

DÜŞÜNMEDEN BEŞİKTAŞ'A DÖNEBİLİRİM Beşiktaş'ta iz bırakan futbolculardan biri olan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Her gün antrenman yaptığını belirten Portekizli, "Hayallerimden biri Beşiktaş formasıyla, dolu bir stadyum önünde futbolu bırakmak. Teklif gelirse, düşünmeden kabul ederim" dedi. Fenerbahçe derbisi hakkında ise Quaresma, "Derbi çok özel olacak. Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun istiyorum" diye konuştu. DERBİ ÖNCESİ MÜJDELİ HABER Bu sezon sakatlık problemleriyle boğuşan Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçının kadrosu dün açıklandı. Siyah- Beyazlılar'da Eric Bailly, Omar Colley, Rachid Ghezzal ve Jean Onana kadroda yerini aldı. Sakatlıkları bulunan oyunculardan Tayyip Talha Sanuç, Valentin Rosier, Arthur Masuaku ve Milot Rashica ise 23 kişilik derbi kadrosunda bulunmuyor. EVİNDE BAMBAŞKA Kara Kartal, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 14 müsabakanın 6'sını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 5 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı ve mağlubiyet yüzü görmedi. Siyah-Beyazlılar, geride kalan mücadelelerde kalesinde sadece 2 gol görerek, ligde evinde en az gol yiyen takım durumunda yer alıyor.

HASAN ARAT'TAN DERBİ ÇIKARMASI Derbi maçı öncesinde Beşiktaş yönetimi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne çıkarma yaptı. Başkan Hasan Arat ve yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet ile bir araya geldi. Söz konusu toplantıda Arat, bir süre teknik direktör Rıza Çalımbay ile sohbet ettikten sonra futbolcularla konuştu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Arat'ın futbolculara başarı dilediği bildirildi. Arat'ın oyunculara, "Beşiktaş'a yakışır bir oyun ve derbide galibiyet bekliyorum" dediği öğrenildi. Kartal'ın 35. başkanı Arat, başkanlığı dönemindeki ilk sınavını Fenerbahçe 'ye karşı verecek. Zirve yarışını etkileyecek dev mücadele, dolu tribünler önünde oynanacak.





10 MİLYAR LİRALIK DERBİ HEYECANI

Dolmabahçe'deki derbi yıldızlar geçidine sahne olacak. F.Bahçe'nin 200 milyon 550 bin, Beşiktaş'ın 129 milyon 780 bin Euro kadro değeri olması dikkati çekiyor. İki takımın toplam değeri 10 milyar 319 milyon TL. Kanarya'da Fred ve Cengiz, Beşiktaş'ta ise Gedson en pahalı oyuncu durumunda bulunuyor.

KAZANMAK İÇİN HAZIRIZ

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, sahalarında oynayacakları Pendikspor maçındaki hedeflerini anlattı. Uçar, "İyi bir seri yakaladık. Rakibimizden çok kendimize odaklanacağız. Kazanmak için hazırız" dedi.



ARSENAL'İN ROTASI PALHİNHA

İngiliz basını, Arsenal'in ön libero pozisyonu için Fulham'ın 28 yaşındaki Portekizli yıldızı Joao Palhinha'yı düşündüğünü yazdı. 55 milyon Euro değerindeki futbolcunun kontratı 2028'de sona erecek.



GALATASARAY ÇOK TEHLİKELİ

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında konuştu. Sarıca, "Rakibimiz gerçekten çok tehlikeli. Dikkatli oynamak ve maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



MCCORMACK ARTIK TAMAM

G.Saray, geçen sezon Beşiktaş bu sezon ise Darüşşafaka'da oynayan David McCormack ile anlaştı. McCormack, bu sezon Daçka'da 5 maça çıkarken 12.2 sayı, 5.8 ribaund ortalamaları tutturdu

LİGDE İKİ MAÇ DAHA VAR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbinin dışında bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Antalyaspor, Karagümrük'ü konuk edecek. 16.00'da ise Samsunspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



AKAR'DAN TÜRKİYE REKORU

Milli sürat patenci Furkan Akar, Çin'de devam eden Short Track Dünya Kupası 3'te 500 metrede 40.879 saniye ile Türkiye rekoru kırdı. Furkan Akar yarı final mücadelesine bugün çıkacak.



FENER 'BARCA'LAYAMADI

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euro- League'in 13. haftasında İspanya'da Barcelona ile karşılaştı. Sahadan 89-81 skorla mağlup ayrıldı. Temsilcimiz, deplasmanlarda çıktığı 8. maçta 7. yenilgisini aldı.