G.Saray evinde Adana Demirspor’u devirdi... Gözünü Devler Ligi’ndeki müthiş finale çevirdi

Galatasaray Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galatasaray 22'de öne geçti. Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahasına hareketlenen Boey'a gönderdi.
Galatasaray Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galatasaray 22'de öne geçti. Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahasına hareketlenen Boey'a gönderdi.
Kaleciyle karşı karşıya kalan Boey fileleri havalandırdı: 1-0. 23'te Yusuf Sarı'nın vuruşunu Muslera kurtardı. 29. dakikada Icardi'nin asistinde Kerem Aktürkoğlu golü attı: 2-0. 45+3'te Nelsson'un eline çarpan topu VAR'da izleyen hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Niang skoru 2-1 yaptı. 49. dakikada altıpas gerisinde uygun durumda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 85'te Sergio Oliveira'nın kafa vuruşu direkten döndü. 90+5'te Galatasaray penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bakambu, kaleci Magomedaliyev'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı dedi. Penaltıyı kullanan Mauro Icardi topu ağlara gönderdi: 3-1. Mücadele Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.
A.DEMİR'E KARŞI MÜTHİŞ SERİ
Galatasaray'ın dün evinde Boey, Kerem ve Icardi'nin 3-1 mağlup ettiği Adana Demirspor'a karşı evindeki üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı- Kırmızılı takım Akdeniz ekibini konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını toplam 33 gol atarak kazandı. Aslan, lig tarihinde daha uzun bir seriyi sadece Sivasspor (14 galibiyet) ve Diyarbakırspor'a karşı (11 galibiyet) yaşamıştı. Cimbom ayrıca bu galibiyetle birlikte bu sezon evinde 7'de 7 yapmayı da başardı. Sarı- Kırmızılı takım bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor.
MUSLERA SİVAS'TA CEZALI
Galatasaray'ın 37 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli eldiven, 16. haftadaki Sivasspor maçında takımdaki yerini alamayacak.
ICARDI YENİDEN ZİRVEDE
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi Adana Demirspor maçının 90+5. dakikasında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı. Fenerbahçe'nin Bosnalı yıldızı Edin Dzeko'yu (11) geride bırakan 30 yaşındaki futbolcu gol krallığında zirveye yerleşti. Icardi ile Dzeko arasında sürmesi beklenen krallık yarışını kimin zirvede bitireceği merak konusu.
DİREKLERİ DÖVÜYOR!
Galatasaray direkleri geçmekte zorlanıyor. Adana Demir maçında da 2 topu direkten dönen Sarı-Kırmızılı bu sezon (11) en fazla şutu direkten dönen takım konumunda.