G.Saray evinde Adana Demirspor’u devirdi... Gözünü Devler Ligi’ndeki müthiş finale çevirdi

A.DEMİR'E KARŞI MÜTHİŞ SERİ

Galatasaray'ın dün evinde Boey, Kerem ve Icardi'nin 3-1 mağlup ettiği Adana Demirspor'a karşı evindeki üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı- Kırmızılı takım Akdeniz ekibini konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını toplam 33 gol atarak kazandı. Aslan, lig tarihinde daha uzun bir seriyi sadece Sivasspor (14 galibiyet) ve Diyarbakırspor'a karşı (11 galibiyet) yaşamıştı. Cimbom ayrıca bu galibiyetle birlikte bu sezon evinde 7'de 7 yapmayı da başardı. Sarı- Kırmızılı takım bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor.