F.Bahçe’nin golcüsü Dzeko vatandaşı Rade Krunic’e böyle seslendi: Buraya gel efsane olalım

Fenerbahçe, Rade Krunic transferi için geri sayıma geçti. Sarı- Lacivertliler, Ocak ayı transfer döneminde Boşnak orta saha oyuncusunu renklerine katmakta kararlı. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuyla yıllık 2 milyon Euro'dan anlaşmaya vardığı ve transferin bitme aşamasında olduğu belirtildi.







Fenerbahçe Sportif Direktörü Marco Branco'nun önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek Milan ile masaya oturması bekleniyor. Bu transferde Miha Zajc dışında Edin Dzeko'nun da aracılık yaptığı ortaya çıktı. Boşnak golcünün vatandaşıyla sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.