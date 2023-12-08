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F.Bahçe'nin golcüsü Dzeko vatandaşı Rade Krunic'e böyle seslendi: Buraya gel efsane olalım

Krunic transferi için aracılık yapan Dzeko, “Buraya gel efsane olalım. Sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluklarla adımızı tarihe yazdıralım” dedi. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Aralık 2023 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:00
F.Bahçe’nin golcüsü Dzeko vatandaşı Rade Krunic’e böyle seslendi: Buraya gel efsane olalım

Fenerbahçe, Rade Krunic transferi için geri sayıma geçti. Sarı- Lacivertliler, Ocak ayı transfer döneminde Boşnak orta saha oyuncusunu renklerine katmakta kararlı. Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuyla yıllık 2 milyon Euro'dan anlaşmaya vardığı ve transferin bitme aşamasında olduğu belirtildi.




Fenerbahçe Sportif Direktörü Marco Branco'nun önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek Milan ile masaya oturması bekleniyor. Bu transferde Miha Zajc dışında Edin Dzeko'nun da aracılık yaptığı ortaya çıktı. Boşnak golcünün vatandaşıyla sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

4-5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Dzeko'nun bu görüşmelerde Krunic'e, "F.Bahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada çok rahat edersin. Taraftarları kulübüne çok bağlı ve profesyonelliğini doyasıya yaşıyorsun. Buraya gel, birlikte efsane olalım. Sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluklarla adımızı tarihe yazdıralım" dediği belirtildi.



Fenerbahçe'nin Krunic transferini 4-5 milyon Euro civarında bir ücretle bitirmesi bekleniyor. Krunic, Milan'da son dönemde istenmeyen adam durumuna düştüğü için takımdan ayrılmak istiyor.


8.6 MİLYON ÖDEDİLER
2019 yılında Empoli'den Milan'a 8.6 milyon Euro'ya transfer olan Krunic'in piyasa değeri 10 milyon Euro.

14
İtalyan ekibi Milan'ın Bosnalı orta sahası Rade Krunic bu sezon 14 karşılaşmada görev aldı.

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