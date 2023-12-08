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Erden Timur yalnız bırakıldığını düşündü: Son divan kurulu toplantısına katılmadı

Erden Timur’un Fenerbahçe’den gelen tepkiler sonrası yalnız bırakıldığını düşündüğü için son divan kurulu toplantısına katılmadığı iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Aralık tarihli yurttan ve dünyadan TAKVİM spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Aralık 2023 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:00
Erden Timur yalnız bırakıldığını düşündü: Son divan kurulu toplantısına katılmadı

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Son divan kurulu toplantısına katılmayan başarılı yöneticinin Fenerbahçe'den kendisine gelen tepkiler sonrası kulubü tarafından yalnız bırakıldığını düşündüğü gerekçesiyle bu kararı aldığı öğrenildi. Timur'un, yönetiminden bu konu ile ilgili bir açıklama gelmemesine çok içerlendiği ve bir küskünlük yaşadığı bildirildi. Öte yandan Timur'un eski yönetici Turgay Kıran'ın "Bir insan Galatasaray'dan daha büyük hissederse kendini, Erden Timur gibi olur" sözleri de cevap verip vermeyeceği merak konusu. Timur, taraftarların sevdiği isimlerden.


DEPREM BÖLGESİNE 300 KONUT PROTOKOLÜ
Galatasaray ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında deprem bölgesine 300 kalıcı konut yapımıma yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imzalanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında düzenlenen törene Bakan Mehmet Özhaseki, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı. Bakan Özhaseki'nin imza sırasında, "Zenginliğin sırrı vermekmiş, belki şampiyonluğun sırrı da böyle gelir" ifadeleri üzerine Özbek, "İnşallah" karşılığını verdi.




SON KARAR BARIŞ ALPER GALATASARAY
Teknik Direktörü Okan Buruk'un Adana Demir maçında sol bekte Barış Alper'e görev vereceği öğrenildi. Angelino'nun opsiyon sorunu, Kazımcan'ın da formsuz olması nedeniyle Buruk'un böyle bir karar aldığı öğrenildi.


JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR
Arsenal ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek 30 yaşındaki Ganalı orta sahayı İtalya Serie A takımlarından Juventus da takip ediyor. İtalyan ekibinin Partey'i, futboldan men cezası alan Paul Pogba'nın yerine düşündüğü öğrenildi. Yıldız futbolcunun da Arsenal'dan ayrılmak istediği öğrenildi.



SİVAS TURLADI
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Sivasspor evinde Arnavutköy Belediye Spor'u 2-1 mağlup ederek kupada adını 5. tura yazdırdı. Sivas'ın gollerini 19'da penaltıdan Hakan Arslan ve 25'te Ahmed Musa attı. 45'te Harun Özcan, Arnavutköy'ün tek golünü kaydetti. Dünkü sonuçlar: Manisa FK-Kastamonu: 3-0, Gaziantep FK-Etimesgut: 2-1, Ankaragücü-İskenderun: 3-1, Çaykur Rize-Buca: 4-0, Başakşehir-Şanlıurfa: 2-0. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları 9-10-11 Ocak 2024 tarihinde tek maç eleme usülüne göre oynanacak.



KUPADA KURA HEYECANI
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kura çekimi bugün saat 14.30'da Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu turda kupa müsabakalarına, 4. Eleme Turu maçları sonucu tur atlayacak 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da dahil olacak.



ZAFER VE SERİ İSTİYORUZ
SIRP yıldız Dusan Tadic, dün Can Bartu Tesisleri'nde konuştu. Tadic, "Beşiktaş maçı camiamız için çok önemli bir karşılaşma. Üç puan için elimizden geleni yapacağız" dedi. Derbide zafer istediklerini anlatan Tadic ayrıca, "Seri yakalamanın peşindeyiz." dedi.



YÜZDE 80 SAMET&OOSTERWOLDE
Stoperde problemler yaşayan Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde hangi oyuncuların şans bulacağı merak konusuydu. Djiku ve Serdar Aziz'in kadroda olma ihtimalleri yüksek. İsmail Kartal yüzde 80 ihtimalle stoperde Samet Akaydın ile Jayden Oosterwolde'yi oynatacak. Oosterwolde, bu sezon 5 maçta stoper oynadı. Samet de 9 maça çıktı.



FIRTINA'DA ROTA TRANSFER
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum FK'yı 3-1 ile geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, transfer sinyalleri verdi. Kalite vurgusu yapan deneyimli hocanın transfer listesine son şeklini vermek üzere olduğu öğrenildi. Takımdaki bireysel performansını yeterli görmediği bazı mevkilerdeki kaliteyi artırmakta kararlı olan Avcı'nın, stoper, bek, orta saha, forvet ve gidecek oyunculara bağlı olarak kanat transferi yaptırma düşüncesinde olduğu ifade edildi.



ARDA GÜLER VAKTİ
İspanyol basını, Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile ilgili müjdeyi verdi. AS'a göre; genç yıldızın 17 Aralık'ta oynanacak Villarreal maçında sahaya çıkması bekleniyor.


BASKETBOLDA 1 MAÇ CEZA TÜRKIYE
Basketbol Federasyonu Beşiktaş Emlakjet'e, F.Bahçe Beko maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Söz konusu müsabakada F.Bahçeli basketbolcu Yam Madar'ın kaşı açılmış, İsrailli oyuncu kısmi görme kaybı yaşamıştı.

KARTAL'A 3 KÖTÜ 1 İYİ HABER
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürerken sakatlarla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte Masuaku, Rashica ve Rossier'in Fenerbahçe derbisinde forma giymeyeceği kesinleşti. Colley'in ise oynama şansı yüksek. Gambiyalı stoperin derbide oynamak istediği ancak kararın maç saatinde verileceği öğrenildi. Takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan Ghezzal ve Bailly'nin maç ve antrenman eksikliği olduğu, ancak ilk 11'de forma giymeseler bile kadroda olabileceği de ifade edildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ATAMAN İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile de görüştü. Ataman, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet ettik. Türk ve Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve Türk basketbolunun gelişimi üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.



BÜYÜKEKŞİ, MONTELLA VE ATAMAN'A ÖDÜL
İtalya'da düzenlenen Avrupa- Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ödüle layık görüldü. EURO 2032 Türkiye-İtalya ortaklığında düzenlenmesini sağlamasından ötürü Büyükekşi ile milli takımı EURO 2024'e kısa sürede taşıyan Montella "Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü. Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman da bu ödülü aldı.

TFF'DEN DERELİOĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
TFF, eski milli oyuncu Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırı nedeniyle kendisine geçmiş olsun mesajı yolladı. Açıklamada "Saldırıyı kınıyor, zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.




GÜNEŞ: GURUR B DUYARIM
Beşiktaş'ın eski hocası Şenol Güneş kendisine Azerbaycan'dan gelen teklif hakkında konuştu. Azerbaycan basınına konuşan tecrübeli teknik adam, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan gurur duyarım. Belli kişilerden teklifler geldi. Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Hayırlısı diyelim, kısmet olursa Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştırmaktan gurur duyarım" diye konuştu.


KENT'TEN SONRA ZAJC
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan Ryan Kent'e yeni bir talip çıktı. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yıldız oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçtiği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu da ülkesi İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Öte yandan Kent'le Hull City dışında bazı İngiliz ve İskoç ekipleri de ilgileniyor. Fenerbahçe'de 15 maçta süre bulan Ryan Kent, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. İngiliz ekibi Kent'ten sonra Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Miha Zajc'ı da kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da geçen sezon çok şans verdiği Zajc'ın bu sezonki performansından memnun değil. Hull City, Sloven orta sahayı transfer etmek için devre arasında resmi temaslara başlayacak. İngiliz temsilcisi, daha önce Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı kadrosuna katmıştı.


DERBİNİN HAKEMİ KARAOĞLAN
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

BREST BARTUĞ'UN PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Bartuğ Elmaz, Fransa Ligi ekiplerinden Brest'in radarında... Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Marsilya'dan 1.4 milyon Euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde teknik direktör İsmail Kartal verecek. Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bartuğ Elmaz,bu sezon 5 maçta sadece 26 dakika görev aldı.

TİMO WERNER LEİPZİG'DEN AYRILIYOR
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Alman golcü Timo Werner ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman medyasından Bild'in haberine göre; RB Leipzig'de forma giyen Timo Werner, sportif direktör Rouven Schröder'in ofisine çağrıldı ve kendisine devre arasında kulüpten kiralık olarak ayrılabileceği açıkça söylendi.

RAMS PARK'TA ZORLU RANDEVU
Galatasaray Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteciği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in bu maçta oynamayacak. Sakatlıklarını atlatan Kaan Ayhan ile Abdülkerim Bardakcı ise son idmanda yer aldı. Son haftaların formda ismi Hakim Ziyech'in tedavi gördüğü ve bu maçta riske edilmeyeceği iddia edildi.

MELO OĞLUYLA AYNI TAKIMDA
Fluminense eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun oğlu Davi Melo ile sözleşme imzaladı. Brezilya ekibiyle Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 40 yaşındaki Felipe, 18'lik oğluyla aynı takımda oynayabilecek.

ASLAN'A GUARD TAKVİYESİ
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, 1.91 cm boyundaki şutör oyun kurucu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.


EFES, BERLİN'İ MAĞLUP ETTİ
THY Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda ALBA Berlin'i 97-89 yendi. Lacivert-Beyazlılar, 13. maçında 7. galibiyetini, Alman temsilcisi ise 11. mağlubiyetini yaşadı. Efes'te Larkin 28 sayı attı.

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