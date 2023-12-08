Erden Timur yalnız bırakıldığını düşündü: Son divan kurulu toplantısına katılmadı





ARDA GÜLER VAKTİ

İspanyol basını, Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile ilgili müjdeyi verdi. AS'a göre; genç yıldızın 17 Aralık'ta oynanacak Villarreal maçında sahaya çıkması bekleniyor.



BASKETBOLDA 1 MAÇ CEZA TÜRKIYE

Basketbol Federasyonu Beşiktaş Emlakjet'e, F.Bahçe Beko maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Söz konusu müsabakada F.Bahçeli basketbolcu Yam Madar'ın kaşı açılmış, İsrailli oyuncu kısmi görme kaybı yaşamıştı.



KARTAL'A 3 KÖTÜ 1 İYİ HABER

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürerken sakatlarla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekipte Masuaku, Rashica ve Rossier'in Fenerbahçe derbisinde forma giymeyeceği kesinleşti. Colley'in ise oynama şansı yüksek. Gambiyalı stoperin derbide oynamak istediği ancak kararın maç saatinde verileceği öğrenildi. Takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan Ghezzal ve Bailly'nin maç ve antrenman eksikliği olduğu, ancak ilk 11'de forma giymeseler bile kadroda olabileceği de ifade edildi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ATAMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'a yaptığı ziyaret sırasında A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile de görüştü. Ataman, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet ettik. Türk ve Yunan dostluğu, spordaki rekabet ve Türk basketbolunun gelişimi üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.





BÜYÜKEKŞİ, MONTELLA VE ATAMAN'A ÖDÜL

İtalya'da düzenlenen Avrupa- Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ödüle layık görüldü. EURO 2032 Türkiye-İtalya ortaklığında düzenlenmesini sağlamasından ötürü Büyükekşi ile milli takımı EURO 2024'e kısa sürede taşıyan Montella "Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü. Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman da bu ödülü aldı.



TFF'DEN DERELİOĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF, eski milli oyuncu Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırı nedeniyle kendisine geçmiş olsun mesajı yolladı. Açıklamada "Saldırıyı kınıyor, zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.