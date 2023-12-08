Erden Timur yalnız bırakıldığını düşündü: Son divan kurulu toplantısına katılmadı

KENT'TEN SONRA ZAJC
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan Ryan Kent'e yeni bir talip çıktı. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin yıldız oyuncuyu renklerine katmak için harekete geçtiği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu da ülkesi İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakıyor. Öte yandan Kent'le Hull City dışında bazı İngiliz ve İskoç ekipleri de ilgileniyor. Fenerbahçe'de 15 maçta süre bulan Ryan Kent, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. İngiliz ekibi Kent'ten sonra Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Miha Zajc'ı da kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da geçen sezon çok şans verdiği Zajc'ın bu sezonki performansından memnun değil. Hull City, Sloven orta sahayı transfer etmek için devre arasında resmi temaslara başlayacak. İngiliz temsilcisi, daha önce Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı kadrosuna katmıştı.
DERBİNİN HAKEMİ KARAOĞLAN
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.
BREST BARTUĞ'UN PEŞİNDE
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Bartuğ Elmaz, Fransa Ligi ekiplerinden Brest'in radarında... Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Marsilya'dan 1.4 milyon Euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha ile ilgili kararı önümüzdeki günlerde teknik direktör İsmail Kartal verecek. Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bartuğ Elmaz,bu sezon 5 maçta sadece 26 dakika görev aldı.
TİMO WERNER LEİPZİG'DEN AYRILIYOR
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Alman golcü Timo Werner ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman medyasından Bild'in haberine göre; RB Leipzig'de forma giyen Timo Werner, sportif direktör Rouven Schröder'in ofisine çağrıldı ve kendisine devre arasında kulüpten kiralık olarak ayrılabileceği açıkça söylendi.
RAMS PARK'TA ZORLU RANDEVU
Galatasaray Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteciği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in bu maçta oynamayacak. Sakatlıklarını atlatan Kaan Ayhan ile Abdülkerim Bardakcı ise son idmanda yer aldı. Son haftaların formda ismi Hakim Ziyech'in tedavi gördüğü ve bu maçta riske edilmeyeceği iddia edildi.
MELO OĞLUYLA AYNI TAKIMDA
Fluminense eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun oğlu Davi Melo ile sözleşme imzaladı. Brezilya ekibiyle Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 40 yaşındaki Felipe, 18'lik oğluyla aynı takımda oynayabilecek.
ASLAN'A GUARD TAKVİYESİ
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, 1.91 cm boyundaki şutör oyun kurucu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
EFES, BERLİN'İ MAĞLUP ETTİ
THY Euroleague'de Anadolu Efes, deplasmanda ALBA Berlin'i 97-89 yendi. Lacivert-Beyazlılar, 13. maçında 7. galibiyetini, Alman temsilcisi ise 11. mağlubiyetini yaşadı. Efes'te Larkin 28 sayı attı.