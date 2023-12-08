Derbiyi kalite kazanacak! TAKVİM’in usta yazarı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili tespit ve analizlerini paylaştı

1-Fenerbahçe kadro ve form olarak Beşiktaş'ın önünde. Ancak; Dolmabahçe'de 9 yıldır kazanamıyor. Derbide kalite mi yoksa psikoloji mi ön plana çıkacak? Bence derbide kalite ön plana çıkacak. F.Bahçe'nin kadrosu çok değişti. Mevcut oyuncular 9 yıldır Dolmabahçe'de kazanamamanın stresini yaşamıyor. Son derece iyi bir takıma sahip Fenerbahçe... Bana göre kalite derbinin anahtarı olacaktır.

2-İki takım da baskı nedeniyle maç öncesi 1 puanı cebine koyma planı yapar mı? Yoksa Çalımbay ve Kartal'ın tek hedefi galibiyet mi olur? Kaybeden ağır yara alacağı için iki hoca da kaybetmemeyi göze alabilir. Risk almayabilirler. Kaybedilecek iki puan G.Saray'ın işine yarar. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kayıp vermek istemez. İki teknik adam da umarım kazanmak için oynar. Beraberlik kötünün iyisidir gibi de düşünebilirler.

3- Derbide Dzeko, Szymanksi, Tadic, Aboubakar, Gedson ve Cenk gibi yıldızlar mı ön plana çıkar? Ya da birçok derbide olduğu gibi sürpriz bir ismin mi derbiye damga vurmasını bekliyorsunuz?

Fenerbahçe tarafında bu isimlerin dışında Fred ön plana çıkar. Takıma döndükten sonra takımın çehresi değişti. Ben yine iki tane bekin Fenerbahçe açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde stoper performansı da derbinin sonucunu belirleyecek. Aboubakar, Gedson ve Cenk gibi kaliteli oyuncuları var Beşiktaş'ın. Stoperleri zorlayacaktır. Beşiktaş açısından da Aboubakar'ın performansı belirleyici olacak. Kartal'ın stoperleri de problemli gibi.