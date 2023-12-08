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Derbiyi kalite kazanacak! TAKVİM'in usta yazarı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili tespit ve analizlerini paylaştı

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlker Yağcıoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili tespit ve analizlerini paylaştı. Usta yazar, "Alınacak bir beraberlik sadece G.Saray'a yarar. Derbide bence kalite öne çıkacak ve kazananı belirleyecek" dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Aralık 2023 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:00
Derbiyi kalite kazanacak! TAKVİM’in usta yazarı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili tespit ve analizlerini paylaştı

Sancılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Süper Lig'in lideri olan rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Dolmabahçe'de yarın oynanacak kritik mücadeleyi, TAKVİM'in usta yazarı İlker Yağcıoğlu değerlendirdi. İşte İlker Yağcıoğlu'nun derbiyle ilgili analizleri:


1-Fenerbahçe kadro ve form olarak Beşiktaş'ın önünde. Ancak; Dolmabahçe'de 9 yıldır kazanamıyor. Derbide kalite mi yoksa psikoloji mi ön plana çıkacak?

Bence derbide kalite ön plana çıkacak. F.Bahçe'nin kadrosu çok değişti. Mevcut oyuncular 9 yıldır Dolmabahçe'de kazanamamanın stresini yaşamıyor. Son derece iyi bir takıma sahip Fenerbahçe... Bana göre kalite derbinin anahtarı olacaktır.

2-İki takım da baskı nedeniyle maç öncesi 1 puanı cebine koyma planı yapar mı? Yoksa Çalımbay ve Kartal'ın tek hedefi galibiyet mi olur? Kaybeden ağır yara alacağı için iki hoca da kaybetmemeyi göze alabilir. Risk almayabilirler. Kaybedilecek iki puan G.Saray'ın işine yarar. Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kayıp vermek istemez. İki teknik adam da umarım kazanmak için oynar. Beraberlik kötünün iyisidir gibi de düşünebilirler.

3- Derbide Dzeko, Szymanksi, Tadic, Aboubakar, Gedson ve Cenk gibi yıldızlar mı ön plana çıkar? Ya da birçok derbide olduğu gibi sürpriz bir ismin mi derbiye damga vurmasını bekliyorsunuz?
Fenerbahçe tarafında bu isimlerin dışında Fred ön plana çıkar. Takıma döndükten sonra takımın çehresi değişti. Ben yine iki tane bekin Fenerbahçe açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde stoper performansı da derbinin sonucunu belirleyecek. Aboubakar, Gedson ve Cenk gibi kaliteli oyuncuları var Beşiktaş'ın. Stoperleri zorlayacaktır. Beşiktaş açısından da Aboubakar'ın performansı belirleyici olacak. Kartal'ın stoperleri de problemli gibi.

4-Olası bir derbi yenilgisi Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal'ı ya da şampiyonluk yarışını nasıl etkiler?
Beşiktaş şampiyonluk yarışında geride kaldı. Siyah-Beyazlılar için prestij maçı. Çalımbay'ın kendini ispat etmesi için önemli bir derbi. Daha çok etkilenecek takım İsmail Kartal ve Fenerbahçe olacak. Mağlubiyet yaşanırsa, yavaş yavaş dile getirilen 'İsmail Kartal bu takımı yönetebilir mi?' tartışmaları gündeme getirilir. Fenerbahçe bu maçtan mağlup olmadan ayrılmak durumunda. Daha önümüzde çok maç var. Fenerbahçe puan kaybını telafi eder ama psikolojik yara alır. Evinde oynayacağı Galatasaray derbisine odaklanır ve ezeli rakibini yenmenin planlarını yapar. (İLKER YAĞCOĞLU)

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