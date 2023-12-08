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Cimbom Partey'e kancayı taktı! Galatasaray yıldız isim için Ocak'ta harekete geçecek

Ndombele ile yolların ayrılması halinde yönetim Arsenal’in Ganalı yıldızı Partey’i kiralamayı düşünüyor. Galatasaray yıldız isim için Ocak'ta harekete geçecek

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Aralık 2023 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:00
Cimbom Partey’e kancayı taktı! Galatasaray yıldız isim için Ocak’ta harekete geçecek

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı Kırmızılı takımın ocak ayında beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele ile yollarını ayırması bekleniyor.




Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda bu bölge için yönetiminin ilk hedefinin de hazır olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk'la bir toplantı yapan yönetimin Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ismine yoğunlaştığı öğrenildi.



Okan Buruk'un yıldız ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve yönetimden oyuncu için teklif yapılmasını istediği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu için devre arasında kiralama teklifi yapma kararı alan yönetimin oyuncunun durumunu araştırdığı ifade ediliyor.

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