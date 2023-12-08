Cimbom Partey’e kancayı taktı! Galatasaray yıldız isim için Ocak’ta harekete geçecek

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray da transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı Kırmızılı takımın ocak ayında beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele ile yollarını ayırması bekleniyor.







Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda bu bölge için yönetiminin ilk hedefinin de hazır olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk'la bir toplantı yapan yönetimin Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ismine yoğunlaştığı öğrenildi.