43 maçta 28 gole katkı verdi! Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic gözünü derbiye dikti!

KRUNIC ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

Fenerbahçe sezon başında Milan'ın Boşnak orta saha oyuncusu Krunic için transfer girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu. Sarı-Lacivertliler'in Ocak ayında transferi bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Rade Krunic'i yıllık 2 milyon Euro civarı bir teklifle ikna etti. Sportif direktör Mario Branco transferi bitirebilmek için yakın bir zamanda İtalya'nın yolunu tutacak. Sarı-Lacivertliler bu transferi 4-5 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle tamamlamak istiyor. Bu arada İngiliz ekibi Hull City, Ryan Kent'i kiralamak için harekete geçti.

FENER TARAFTARI DOLMABAHÇE'YE

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin sonucunu merakla beklenirken İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak dev derbide Fenerbahçe taraftarlarının da yer alabileceği bildirildi.

DERBİ MESAİSİ TAM GAZ

Kanarya, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon, çabukluk, dar alanda pas çalışması ve bireysel çalışmalar üstünde duruldu. Hazırlıklar bugünkü idmanla sürecek.