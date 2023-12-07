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43 maçta 28 gole katkı verdi! Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic gözünü derbiye dikti!

Ajax’ta oynarken PSV ve Feyenoord’a karşı 43 maçta 28 gole katkı veren Dusan Tadic, Beşiktaş derbisi için sabırsızlanıyor. Trabzon’a da 2 gol atan Sırp yıldız büyük maç performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Aralık 2023 Güncelleme 07 Aralık 2023, 07:00
43 maçta 28 gole katkı verdi! Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic gözünü derbiye dikti!

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic, 15. haftada ezeli rakipleri Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları derbi maçı iple çekiyor. Büyük karşılaşmalarda fark yaratan Sırp yıldız, Kanarya'nın en büyük kozlarından biri olacak.

DERBİLERİN SİHİRBAZI
Hollanda Ligi'nde Ajax forması giyerken Eredevise'deki en ciddi rakipleri PSV ve Feyenoord'a karşı üstün bir performans gösteren Tadic, futbolseverlerin de beğenisini kazanmıştı. PSV'ye karşı 24 maçta 3 gol atan Tadic, 8 de asist yapmayı bildi. Ayrıca Feyenoord karşılaşmalarında ise 19 maçta boy gösteren yıldız oyuncu, 9 kez fileleri havalandırdı ve 8 de asist katkısıyla öne çıktı. PSV ve Feyenoord maçlarında toplam 43 maçta oynayan Sırp futbolcu, 12 gol atıp, 16 da asist katkısıyla öne çıktı.

TRABZON'A 2 GOL ATTI
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 14 maçta 6 gol, 5 asist kaydeden Tadic, Trabzonspor ile Kadıköy'de oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri mücadelede 2 gol kaydetmişti. 9 Aralık Cumartesi günü Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş maçında teknik direktör İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerden biri olan Tadic'in, UEFA Konferans Ligi'nde de 11 maçta 4 golü bulunuyor.

KRUNIC ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE
Fenerbahçe sezon başında Milan'ın Boşnak orta saha oyuncusu Krunic için transfer girişiminde bulunmuş ancak başarısız olmuştu. Sarı-Lacivertliler'in Ocak ayında transferi bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Rade Krunic'i yıllık 2 milyon Euro civarı bir teklifle ikna etti. Sportif direktör Mario Branco transferi bitirebilmek için yakın bir zamanda İtalya'nın yolunu tutacak. Sarı-Lacivertliler bu transferi 4-5 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle tamamlamak istiyor. Bu arada İngiliz ekibi Hull City, Ryan Kent'i kiralamak için harekete geçti.

FENER TARAFTARI DOLMABAHÇE'YE
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin sonucunu merakla beklenirken İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak dev derbide Fenerbahçe taraftarlarının da yer alabileceği bildirildi.

DERBİ MESAİSİ TAM GAZ
Kanarya, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına dün devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon, çabukluk, dar alanda pas çalışması ve bireysel çalışmalar üstünde duruldu. Hazırlıklar bugünkü idmanla sürecek.

BEŞİKTAŞ'I MUTLAKA YENMEK İSTİYORUZ
Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Dominik Livakovic, Beşiktaş derbisi hakkında açıklamalar yaptı. Sporx'e konuşan Hırvat eldiven, "Derbi maçta iyi bir performans göstereceğimize inanıyorum. Hepimiz sorumluluğumuzun farkındayız. Her derbinin hikayesi farklı oluyor. En iyi şekilde hazırlanmak ve Beşiktaş maçında mutlaka kazanmak istiyoruz" ifadesini kullandı. Şampiyonluk baskısının kendileri adına önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Livakovic, Kanarya'ya gelmeden önce vatandaşı Luka Modric'in kendisine, "Fenerbahçe'ye mutlaka git. Senin için harika bir tercih olur" dediğini anlattı.

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