İtalyan basını Fenerbahçe’nin Milan’a yaptığı Rade Krunic teklifini duyurdu: 4 milyon Euro bonservis...

SİVASSPOR'DAN PENALTI İSYANI
Fenerbahçe-Sivasspor maçının 22. dakikasında yaşanan bir pozisyon çok tartışıldı. Fenerbahçe ceza sahasında Sivassporlu N'jie'ye, Osayi-Samuel müdahale etti. Sivasspor takımı pozisyonda penaltı beklentisine girdi fakat hakemler 'devam' kararı verdi.
ÇALIMBAY MAÇI İZLEDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe- Sivasspor maçını tribünden izledi. Fenerbahçe, 9 Aralık'ta Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk olacak.
4. KEZ AYNI SKORU BULDU
Süper Lig'de Fenerbahçe 4. kez Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
3 GÜNDE 17 MAÇ NAKLEN A SPOR'DA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, bugün oynanacak 6 maçla başlayacak. Kupanın 4. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçlarını kazanan takımlar, adlarını 5. tura yazdıracak. A Spor, 4. turda tam 17 maçı canlı olarak ekranlara taşıyacak.