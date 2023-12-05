İtalyan basını Fenerbahçe’nin Milan’a yaptığı Rade Krunic teklifini duyurdu: 4 milyon Euro bonservis...

Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin açılmasına 1 ay kala kolları sıvadı. İtalyan basını; geçtiğimiz yaz Sarı-Lacivertli takım ile anılan Rade Krunic hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Çizme medyasına göre; Fenerbahçe, 30 yaşındaki ön libero oyuncusu için Milan'a 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif edildi. Sarı-Lacivertliler'in Boşnak futbolcuya ise seneliği 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif yapıldığı belirtildi.

OYUNA GİRMEK ISTEMEDİ!

Milan'ın son oynadığı Frosinone maçında kulübeye çekilen Krunic'in, karşılaşmanın son bölümlerinde oyuna girmek istemediği iddia edildi. Bosnalı futbolcuyu, Milan Teknik Direktörü Pioli'nin "Hazırlan maça gireceksin" diye ısınmaya gönderdiği Krunic'in ise maça girmek istemediği ve hocasıyla ters düştüğü kaydedildi. Bu hareket nedeniyle Milan yönetiminin ceza bile verebileceği belirtiliyor.