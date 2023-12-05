PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İtalyan basını Fenerbahçe'nin Milan'a yaptığı Rade Krunic teklifini duyurdu: 4 milyon Euro bonservis...

Sarı-Lacivertliler’in geçtiğimiz yazdan beri istediği Bosna Hersekli yıldız için Milan’a 4 milyon Euro, oyuncuya ise 3.5 milyon Euro önerdiği yazıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Aralık 2023 Güncelleme 05 Aralık 2023, 07:01
İtalyan basını Fenerbahçe’nin Milan’a yaptığı Rade Krunic teklifini duyurdu: 4 milyon Euro bonservis...

Fenerbahçe yönetimi, transfer döneminin açılmasına 1 ay kala kolları sıvadı. İtalyan basını; geçtiğimiz yaz Sarı-Lacivertli takım ile anılan Rade Krunic hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Çizme medyasına göre; Fenerbahçe, 30 yaşındaki ön libero oyuncusu için Milan'a 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif edildi. Sarı-Lacivertliler'in Boşnak futbolcuya ise seneliği 3.5 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif yapıldığı belirtildi.

OYUNA GİRMEK ISTEMEDİ!
Milan'ın son oynadığı Frosinone maçında kulübeye çekilen Krunic'in, karşılaşmanın son bölümlerinde oyuna girmek istemediği iddia edildi. Bosnalı futbolcuyu, Milan Teknik Direktörü Pioli'nin "Hazırlan maça gireceksin" diye ısınmaya gönderdiği Krunic'in ise maça girmek istemediği ve hocasıyla ters düştüğü kaydedildi. Bu hareket nedeniyle Milan yönetiminin ceza bile verebileceği belirtiliyor.


FRED DÖNDÜ DERTLER BİTTİ
F.Bahçe'nin belkemiği Fred, 29 Ekim'deki Pendik maçında sakatlanmıştı. 37 gün sonra sahaya çıkan Brezilyalı orta saha, Sivas maçının kahramanlarından oldu. Tecrübeli oyuncu, yine yüksek pres gücünü sahaya yansıttı. Fred 11'e dönerken, İsmail Yüksek ligde bu sezon ilk kez yedek kaldı. 11 maça çıkan İsmail 2 maçı cezası nedeniyle kaçırmıştı.



SİVASSPOR'DAN PENALTI İSYANI
Fenerbahçe-Sivasspor maçının 22. dakikasında yaşanan bir pozisyon çok tartışıldı. Fenerbahçe ceza sahasında Sivassporlu N'jie'ye, Osayi-Samuel müdahale etti. Sivasspor takımı pozisyonda penaltı beklentisine girdi fakat hakemler 'devam' kararı verdi.

ÇALIMBAY MAÇI İZLEDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe- Sivasspor maçını tribünden izledi. Fenerbahçe, 9 Aralık'ta Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'a konuk olacak.

4. KEZ AYNI SKORU BULDU
Süper Lig'de Fenerbahçe 4. kez Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

3 GÜNDE 17 MAÇ NAKLEN A SPOR'DA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, bugün oynanacak 6 maçla başlayacak. Kupanın 4. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Maçlarını kazanan takımlar, adlarını 5. tura yazdıracak. A Spor, 4. turda tam 17 maçı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi
Başkan Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak! Hedef Gazze’de kalıcı ateşkes
İş kurmak isteyene 150 bin TL: Hangi masraflar karşılanıyor? Şartlar neler?
SON DAKİKA