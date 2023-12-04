ÖZEL HABER | Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan flaş Fred açıklaması





"Tüm oyuncular değerli, Fred de öyle. Açıkcası yokluğunu çok hissettik. Dün konuştuk, doktorlarla beraber. Bana 'Ne düşünüyorsun hocam dedi.' Ben de 'Ne düşündüğümü biliyorsun önemli olan senin ne düşündüğün dedim.' 'Oynamak istiyorum' dedi. 'Vücudunu sen tanıyorsun' dedim. 'Başlamak mı istiyorsun?' dedim, 'O da karar senin.' dedi. Ben de '11'de başlatıyorum.' dedim. Bu şekil planladık. 3-1 öne geçince kendisini daha erken alacaktım ama güzel başlangıç oldu. Adaptasyon ve öz güven oldu."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN