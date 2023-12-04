ÖZEL HABER | Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan flaş Fred açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor karşılaşması, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor karşılaşması, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe, puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
FLAŞ FRED AÇIKLAMASI
Karşılaşma sonrası İsmail Kartal basın toplantısında soruları yanıtladı.
takvim.com.tr'den Osman Cengiz "Fenerbahçe, Fred'in sahada olduğu 15 resmi karşılaşmayı da kazandı. Sakatlıktan döndü ve bugün de iyi bir oyun oynadı. Fred, Fenerbahçe için kilit oyuncu veya kilit oyunculardan birisi diyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.
İşte Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın cevabı:
"Tüm oyuncular değerli, Fred de öyle. Açıkcası yokluğunu çok hissettik. Dün konuştuk, doktorlarla beraber. Bana 'Ne düşünüyorsun hocam dedi.' Ben de 'Ne düşündüğümü biliyorsun önemli olan senin ne düşündüğün dedim.' 'Oynamak istiyorum' dedi. 'Vücudunu sen tanıyorsun' dedim. 'Başlamak mı istiyorsun?' dedim, 'O da karar senin.' dedi. Ben de '11'de başlatıyorum.' dedim. Bu şekil planladık. 3-1 öne geçince kendisini daha erken alacaktım ama güzel başlangıç oldu. Adaptasyon ve öz güven oldu."