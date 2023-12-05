PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar bir yandan takviye için arayışlarını sürdürürken diğer yandan takımdan gönderilecek isimlerle görüşmeler yapıyor. Bu doğrultuda bir yıldız Galatasaray yönetimini adeta çileden çıkardı. İşte o isim ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 10:58 Güncelleme 05 Aralık 2023, 10:58
Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Danimarkalı stoperin sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine güvenen Galatasaray, bir türlü beklediği teklifi alamadı.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Bir anda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ın arkasında 4. stoper konumuna düştü.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

OCAK AYINDA GİDECEK

Sabah'da yer alan habere göre ocak ayında ayrılmak için direten Victor Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim 10 milyon Euro'luk bonservisi kabul edecek.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Davinson Sanchez'i 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Aslan, bu fiyatın üstünde gelecek tekliflerde Nelsson'un gidişine onay verecek.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Bu sezon 18 maçta kadroya alınan Danimarkalı stoper, 12 karşılaşmada ilk 11'de kendine yer buldu.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

6 müsabakada ise sonradan oyuna dahil oldu.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki stoper, 11 Ağustos 2021'de Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ile takıma katılmıştı.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Futbolcu geçtiğimiz sezon Galatasaray'da yaşanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Fakat yıldız isim yeni sezonda eski performansının gerisinde kaldı.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Bu anlamda oyuncunun takımdaki durumu büyük merak konusu haline geldi.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Yıldız isimle ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: PKK’ya 180 günde 13 bini aşkın operasyon! 502 terörist etkisiz hale getirildi
İttifak yok iç savaş var! CHP’de Özgürcü - Ekremci çatışması Çift başlı yönetim sancısı | Özgür Özel’e ’oğlum’ diye telkin veren o vekil
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi
SON DAKİKA