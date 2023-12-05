Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı.
Geçen sezon Sevilla'nın 13 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Victor Nelsson, şampiyonluk düşünülerek satılmadı.
Danimarkalı stoperin sözleşmesinde yazan 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine güvenen Galatasaray, bir türlü beklediği teklifi alamadı.
Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın büyük liglerine gitme hayali kuran Victor Nelsson, ayrılmayı kafaya takınca performansı da geriledi.
Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti.
Bir anda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ın arkasında 4. stoper konumuna düştü.
OCAK AYINDA GİDECEK
Sabah'da yer alan habere göre ocak ayında ayrılmak için direten Victor Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim 10 milyon Euro'luk bonservisi kabul edecek.
Davinson Sanchez'i 9.5 milyon Euro'ya kadrosuna katan Aslan, bu fiyatın üstünde gelecek tekliflerde Nelsson'un gidişine onay verecek.
Bu sezon 18 maçta kadroya alınan Danimarkalı stoper, 12 karşılaşmada ilk 11'de kendine yer buldu.
6 müsabakada ise sonradan oyuna dahil oldu.
2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki stoper, 11 Ağustos 2021'de Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli ile takıma katılmıştı.
Futbolcu geçtiğimiz sezon Galatasaray'da yaşanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
Fakat yıldız isim yeni sezonda eski performansının gerisinde kaldı.
Bu anlamda oyuncunun takımdaki durumu büyük merak konusu haline geldi.