Galatasaraylı yıldız yönetimi çıldırttı! Ocakta yolcu

Davinson Sanchez'in takıma katılması ile birlikte önce yedek kulübesine giden 25 yaşındaki savunmacı, formunu da kaybetti.

Bir anda Sanchez, Abdülkerim ve Kaan'ın arkasında 4. stoper konumuna düştü.

OCAK AYINDA GİDECEK

Sabah'da yer alan habere göre ocak ayında ayrılmak için direten Victor Nelsson için sarı-kırmızılı yönetim 10 milyon Euro'luk bonservisi kabul edecek.