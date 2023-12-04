Teknik Direktör Okan Buruk "takip ediyoruz" demişti! Erencan Yardımcı transferinde öncelik Galatasaray'ın!

Galatasaray'dan 2021 yılında Eyüpspor 'a transfer olan ve şu anda kiralık olarak Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı gösterdiği performasla dikkatleri çekiyor.

Son 10 maçta 10 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki forvet için transfer iddiaları da konuşulmaya başlandı. Sezon sonunda transfer yapması beklenen 1,88 boyundaki futbolcu için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da "Erencan'ı takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Genç yıldızın Eyüpspor ile olan kontratında eski kulübü Galatasaray'ın geri alma maddesi bulunmuyor. Ancak iki tarafın olası bir transfer konusunda sözlü olarak anlaşma sağladığı ve genç oyuncunun transferi için önceliğin Galatasaray'da olacağı öğrenildi.





GOL DÜELLOSU PAŞA'NIN

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa gol düellosuna sahne olan maçta Gaziantep'i 4-2 mağlup etti. Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golleri 3.dakikada Aytaç, 17 ve 31. dakikalarda Ben Ouanes ve 82'de Fall kaydetti. Konuk takımın golleri ise 52'de Mustafa ve 53'te Markovic kaydetti. Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo 90+4'te kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Kasımpaşa 21 puana yükselirken, Gaziantep ise 15 puanda kaldı. K.Paşa haftaya Samsun'a konuk olacak.

ALPEREN ŞENGÜN YETMEDİ

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'a 107-97 mağlup oldu. Alperen, 21 sayı 13 ribaunt ve 5 asistle oynasa da yenilgiyi önleyemedi.



HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "Gelecek sezon için uzun bir sürenin ardından BMW'yle anlaştık. En büyük hedefimiz BMW ile tekrardan dünya şampiyonluğu" İfadelerini kullandı.



NEWCESTLE PHİLLİPS'İN PEŞİNDE

İngiliz basını Newcastle United'ın, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Calvin Phillips için ocak ayında teklif yapacağını duyurdu. İngiliz yıldızın Manchester City ile 2028'e kadar kontratı bulunuyor.

SON 18 SEZONUN EN İYİSİ

Süper Lig'de konuk olarak çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan alan Galatasaray, ligde ilk 8 deplasman maçları değerlendirmeye alındığında son 18 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

G.SARAY'I YENECEĞİZ

Kopenhag'ın teknik direktörü Jacob Neestrup "Galatasaray karşısında kazanıp gruptan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

MANİSA EVİNDE FARKA KOŞTU

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisaspor sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-0 yindi. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12'de Sandro (pen), 78'de Ayberk ve 90+2'de Tabla kaydetti. Bu sonuçla Manisa puanını 17'ye yükseltti. Ligin son sırasındaki Altay ise 5 puanda kaldı.