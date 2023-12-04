Teknik Direktör Okan Buruk "takip ediyoruz" demişti! Erencan Yardımcı transferinde öncelik Galatasaray'ın!

Galatasaray'dan 2021 yılında Eyüpspor'a transfer olan ve şu anda kiralık olarak Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı gösterdiği performasla dikkatleri çekiyor.
Galatasaray'dan 2021 yılında Eyüpspor'a transfer olan ve şu anda kiralık olarak Pendikspor forması giyen Erencan Yardımcı gösterdiği performasla dikkatleri çekiyor.
Son 10 maçta 10 kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki forvet için transfer iddiaları da konuşulmaya başlandı. Sezon sonunda transfer yapması beklenen 1,88 boyundaki futbolcu için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da "Erencan'ı takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Genç yıldızın Eyüpspor ile olan kontratında eski kulübü Galatasaray'ın geri alma maddesi bulunmuyor. Ancak iki tarafın olası bir transfer konusunda sözlü olarak anlaşma sağladığı ve genç oyuncunun transferi için önceliğin Galatasaray'da olacağı öğrenildi.
GOL DÜELLOSU PAŞA'NIN
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa gol düellosuna sahne olan maçta Gaziantep'i 4-2 mağlup etti. Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golleri 3.dakikada Aytaç, 17 ve 31. dakikalarda Ben Ouanes ve 82'de Fall kaydetti. Konuk takımın golleri ise 52'de Mustafa ve 53'te Markovic kaydetti. Kasımpaşa'da Kenneth Omeruo 90+4'te kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Kasımpaşa 21 puana yükselirken, Gaziantep ise 15 puanda kaldı. K.Paşa haftaya Samsun'a konuk olacak.
ALPEREN ŞENGÜN YETMEDİ
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'a 107-97 mağlup oldu. Alperen, 21 sayı 13 ribaunt ve 5 asistle oynasa da yenilgiyi önleyemedi.
HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, "Gelecek sezon için uzun bir sürenin ardından BMW'yle anlaştık. En büyük hedefimiz BMW ile tekrardan dünya şampiyonluğu" İfadelerini kullandı.
NEWCESTLE PHİLLİPS'İN PEŞİNDE
İngiliz basını Newcastle United'ın, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Calvin Phillips için ocak ayında teklif yapacağını duyurdu. İngiliz yıldızın Manchester City ile 2028'e kadar kontratı bulunuyor.
SON 18 SEZONUN EN İYİSİ
Süper Lig'de konuk olarak çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan alan Galatasaray, ligde ilk 8 deplasman maçları değerlendirmeye alındığında son 18 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.
G.SARAY'I YENECEĞİZ
Kopenhag'ın teknik direktörü Jacob Neestrup "Galatasaray karşısında kazanıp gruptan çıkacağız" ifadelerini kullandı.
MANİSA EVİNDE FARKA KOŞTU
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisaspor sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-0 yindi. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 12'de Sandro (pen), 78'de Ayberk ve 90+2'de Tabla kaydetti. Bu sonuçla Manisa puanını 17'ye yükseltti. Ligin son sırasındaki Altay ise 5 puanda kaldı.
MADAR'DA GÖRME KAYBI VAR
Beşiktaş-Fenerbahçe Beko basketbol maçında Sarı-Lacivertli ekibin İsrail'li oyuncusu Yam Madar'ın başına yabancı bir cisim isabet etmişti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Madar'ın görme kaybı yaşadığı bildirildi. Açıklamada "Karşılaşmanın ilk yarısında, ev sahibi takım tribünlerinden atılan çok sayıda cisimden bir tanesi sporcumuz Yam Madar'ın kafasına isabet etmiştir. Karşılaşma sonrasında sporcumuzda kısmi görme kaybı şikayeti oluşmuştur. Yam Madar'ın durumu, yapılacak tetkikler sonucunda netleşecektir. Bu ortamı oluşturanları ve bunun bir sporcumuzun yaralanmasına sebebiyet verecek noktaya gelmesine rağmen mücadeleyi devam ettiren müsabaka görevlilerini kınıyoruz" denildi.
ANADOLU EFES
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında normal süresi 84-84 biten karşılaşmada Anadolu Efes, uzatma periyodu sonunda Aliağa Petkimspor'u 101-92 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Anadolu Efes'in 51-35 üstünlüğü vardı. Anadolu Efes, aldığı bu galibiyetle Fenerbahçe Beko'nun yenildiği haftada liderliğe yükseldi. Konuk ekip Anadolu Efes'te Beaubois 27, Thompson 20 sayıyla oynadı ve galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi Aliağa'da Efianayi'nin 18 sayısı galibiyete yetmedi.
F.BAHÇE DERBİSİ DÖNÜM NOKTASI
Bu sezon Beşiktaş'ın flaş transferlerinden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain son olarak Galatasaray ile 9. haftada oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri derbi maçta 1 gol kaydetmişti. Haftalardır gol atamayan İngiliz yıldız, gol orucunu 14. haftadaki Ankaragücü maçıyla birlikte bozmuş oldu. Bu sezon ligdeki 3. golünü kaydeden Chamberlain, G.Saray dışında Kayserispor karşılaşmasında da gol atmıştı. Ankaragücü deplasmanında skoru 1-1'e getiren golü atan Chamberlain, Gaziantep FK maçında da 1 asist yapmıştı. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan yıldız futbolcu, Siyah-Beyazlı forma ile 3 gol, 1 asistlik katkı verdi.
BERABERLİKLE YETİNEMEYİZ
Beşiktaş'ta Jackson Muleka maç sonunda üzgündü. Kongolu golcü, "Bu sonucu bir kazanç olarak göremeyiz. İlk yarıda iyi oynayamadık. İkinci yarı her şeyi yapmaya çalıştık ama galibiyete yetmedi. Bir kazanç değil ama ikinci yarıda ortaya koyduklarımızın üzerine koymaya devam etmeliyiz" diye konuştu. Rakiplerin kendilerine ekstra motive olduğunu aktaran Muleka, "Bizim için bunu geliştirmenin tek yolu antrenmanlarda bitiricilik çalışmak. Daha iyi çalışmalıyız" dedi.