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Napoli, ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için 15 milyon Euro ile Fenerbahçe’ye teklifte bulunacak!

İtalyan basınına göre; Napoli, ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için 15 milyon Euro ile Fenerbahçe’ye teklifte bulunacak. Ancak Fenerbahçe’nin kapıyı 25 milyon Euro’dan açması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Aralık 2023 Güncelleme 04 Aralık 2023, 07:01
Napoli, ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için 15 milyon Euro ile Fenerbahçe’ye teklifte bulunacak!

Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu için İtalyan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre geçtiğimiz sezon Serie A'yı şampiyon tamamlayan Napoli, ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak. Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi transfer eden Napoli, iki kulüp arasındaki ilişkilerin olumlu boyutundan da faydalanarak bu transferi bitirmek istiyor.

FENER'İN ELİ GÜÇLÜ...
Napoli'nin Ferdi için 15 milyon Euro teklif edeceği ifade ediliyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu teklifi Sarı- Lacivertli kurmayların kabul etmesinin söz konusu olmadığını belirtiyor, Fenerbahçe'nin kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı, anlaşma sağlansa bile Ferdi'nin ancak sezon sonunda ayrılmasına izin verilebileceğini belirtiyor.

Son iki sezondur ciddi bir yükseliş içinde olan ve milli takımın da bankosu haline gelen Ferdi'ye Avrupa'dan ciddi ilginin bulunduğu, Sarı-Lacivertli yönetiminin elinin güçlü olduğu da ifade ediliyor.

TFF'YE HAKEM TEPKİSİ
F.Bahçe Genel Sektereteri Burak Kızılhan, MHK'ya tepki gösterdi. Kızılhan, Pendik-G. Saray maçındaki VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu'nun hatalarına rağmen Trabzon-Kayseri maçında görev verilmesine tepki verdi.

FENER YARALARI SARMAK İSTİYOR
Hafta içi Avrupa'da çok ağır bir yenilgi alan Sarı- Lacivertliler bu akşam Sivas'ı 20.00'de konuk edecek. Fenerbahçe'de sakalığı geçen Ferdi, Fred ve Djiku kadroda olacak.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Sakatlığı geçen Fred ve Ferdi'nin ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.

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