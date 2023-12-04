Napoli, ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için 15 milyon Euro ile Fenerbahçe’ye teklifte bulunacak!

Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu için İtalyan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre geçtiğimiz sezon Serie A'yı şampiyon tamamlayan Napoli, ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacak. Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi transfer eden Napoli, iki kulüp arasındaki ilişkilerin olumlu boyutundan da faydalanarak bu transferi bitirmek istiyor.

FENER'İN ELİ GÜÇLÜ...

Napoli'nin Ferdi için 15 milyon Euro teklif edeceği ifade ediliyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu teklifi Sarı- Lacivertli kurmayların kabul etmesinin söz konusu olmadığını belirtiyor, Fenerbahçe'nin kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı, anlaşma sağlansa bile Ferdi'nin ancak sezon sonunda ayrılmasına izin verilebileceğini belirtiyor.