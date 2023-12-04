Fırtına 5 maç sonra yenilgi yaşadı | Trabzonspor evinde Kayseri’ye takıldı! 88’de Bahoken skoru belirledi: 1-0





OCAK'TA KASAYA 25 MİLYON GİRECEK

Fırtına'da olağan mali kurul dün gerçekleştirildi. Bir konuşma yapan Başkan Ertuğrul Doğan, "Ocak ayı sonunda inşallah bitirdiğimiz bir proje ile kasamıza 25 milyon Euro daha koyacağız. Trabzonspor camiasının mutluluğu, yeniden şampiyonluğu görmesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. Gelecek sezon için konuşulan play-off sistemine ilişkin de Doğan, "Bunların konuşulmasının asıl sebebi yaklaşık olarak 90 milyon dolara gerileyen naklen yayın gelirini 200 milyon dolar bandına çekebilmek" şeklinde konuştu. Bu arada Trabzonspor'un toplam borcu 4 milyar 45 milyon TL olarak açıklandı.

TRABZON'UN PENALTI İSYANI

PAPARA Park'ta Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor, maçın ikinci yarısında bir penaltı bekledi. 65. dakikada sol kanattan gelişen atakta Bordo-Mavililer'in Mısırlı yıldızı Trezeguet ceza sahasına girdi. Rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Trezeguet, hakem Ümit Öztürk'e döndü. Bu pozisyonda penaltı bekleyen Trabzonlu futbolcular hakem Öztürk'e uzun süre itiraz etti. Ancak; hakem kararını değiştirmedi. Pozisyon sonrası tribünler de Ümit Öztürk'ü ıslıkladı. ÇIRAK USTAYI YENDİ

Başakşehir'de görev yaptığı dönemde Recep Uçar, Abdullah Avcı'nın yardımcısıydı. Usta teknik direktör Avcı'nın eski yardımcısı Uçar, hocasına bu sezonki ilk yenilgisini yaşatan isim oldu.



İLK 1 1'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 3-3'lük Sivas maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Fırtına'da Mendy'nin yerine Berat, Mehmet Can'ın yerine Larsen, Bakasetas'ın yerine Trezeguet oynadı. Ayrıca kaptan Uğurcan Çakır da kaleyi Muhammet Tepe'den devraldı.





HİÇ HOŞ OLMADI ÖZÜR DİLERİZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor yenilgisinin ardından konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Çok çalışmalı, tekrar yapmalıyız demiştim. Bugün itibarıyla kötü bir maçtı. Futbolseverlerden bu anlamda özür diliyorum. İki takım da kazanacak gibi durmuyordu. Oyun ve bireysel performanslar kötüydü. Değişikliklerle birlikte 16 oyuncuya fırsat verdik. Bazı şeyleri denedik ama olmadı. Büyük bir takımız. Bu skor hiç şık olmadı. Hem oyun hem de oyuncuları hızlıca geliştirmemiz gerekiyor. Bunu kazanırken de söyledim, yenilirken de söylüyorum. Neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Pepe, Edin Onuachu gibi isimlerden gol bekliyorduk. Yapamadık. Recep Uçar'ı ve Kayseri'yi galibiyetten ötürü tebrik ederim" ifadesini kullandı.



NİCOLAS PEPE DEVAM EDEMEDİ

Kayserispor maçında 10 numarada görev yapan Nicolas Pepe, 38. dakikada sakatlandı. Bordo-Mavili forma ile 2 golü bulunan yıldız isim, oyuna devam edemedi. Abdullah Avcı, Pepe'nin yerine oyuna Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ı sahaya sürdü.



TRİBÜNDEN DOĞAN'A DESTEK

Maç öncesinde kulübün ikram ettiği hamsileri yiyen Trabzonspor taraftarları, Papara Park'taki Kayserispor maçına fazlailgi göstermedi. Bordo- Mavililer, PFDK'nın 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiği Başkan Ertuğrul Doğan için ise "45 gün değil, 45 yıl yanındayız başkanım" pankartı açtı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN