Beşiktaş Rıza Çalımbay yönetiminde ligde ilk kez puan kaybetti! Ankaragücü’nde skor 1-1 bitti

Konferans Ligi'nde Club Brugge'den ağır bir yenilgi alan Beşiktaş , deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. 18. dakikada Ali Kaan Güner'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cephas'ın sert vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çeldi. 21. dakikada Ankaragücü öne geçti. Efkan Bekiroğlu'nun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Sowe, rakiplerini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

İngiliz yıldız, yerden vurduğu şutta topu kalecinin yanından ağlara bıraktı: 1-1. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş , Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig 'de ilk kez puan kaybı yaşadı.

MERT'TEN ÖNEMLİ KURTARIŞ 67'de savunma arkasına atılan topta Ali Sowe son çizgiden Morutan'a çıkardı. Morutan'ın sağ ayağıyla çektiği şut yakın direk dibinde Mert'te kaldı. 74'te Necip'in pasında orta saha çizgisinden topu alan Chamberlain kendi sürüklediği topla ceza sahası içine kadar girdi.

DEPLASMANDA 14 PUAN BIRAKTI

Beşiktaş bu sezon dış saha performansıyla sınıfta kaldı. Siyah-Beyazlılar, bu sezon ligde 8 deplasmana çıktı ve 5 kez puan kaybı yaşadı. 8 maçın 3'ünü kazanabilen Kartal, 4 mağlubiyetin ardından ilk kez beraberlik aldı. Beşiktaş iç sahada ise 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

2017'DEN BERİ İLK

A.Gücü karşısında 0.39'luk gol beklentisi yakalayabilen Beşiktaş, Şubat 2017'deki G.Saray maçından (0.34) bu yana ligde bir maçta en düşük değerde kaldı