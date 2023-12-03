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Aslan zirvede! 12 Dakikada 2 gol bulan Galatasaray, bu sezon ligdeki 12. galibiyetini aldı

İlk yarıda izleyenleri adeta uyutan Aslan, 70’te Bakambu’nun kafa golüyle Pendik’in kilidini kırdı. 82’de Hakim Ziyech nefis şutla maçı kapattı. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Aralık 2023 Güncelleme 03 Aralık 2023, 06:59
Aslan zirvede! 12 Dakikada 2 gol bulan Galatasaray, bu sezon ligdeki 12. galibiyetini aldı

Süper Lig'e Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-3'lük Manchester United maçının ardından dönen Galatasaray, Pendik deplasmanında ilk yarıda çok etkisizdi. İlk atak 14'te Pendik'ten geldi. Gökcan Kaya'nın şutu yandan dışarı gitti.

35'te Tete'nin çaprazdan şutunu kaleci Erdem kornere çeldi. 42'de Romero'nun arka direğe ortasına Vukovic kafayı vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.


AKTÜRKOĞLU DİREĞE TAKILDI
63'te Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Ziyech'te kaldı. Ziyech'in ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. 70'te ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Mertens'in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat'tan dönen topu kafayla tamamlayan Bakambu, fileleri havalandırdı: 0-1. 82'de Torreira'nın pasında topla buluşan Ziyech, kaleyi karşıdan gören noktada uzak mesafeden çok sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Erdem Canpolat'ın sağından filelere gitti: 0-2. 90+3'te serbest vuruşta topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun şutu üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.




SİHİRBAZ OLAYA HAKİM!
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı 2 gol, 1 asistle oynayan Hakim Ziyech, Pendik maçında da muhteşem bir şutla ağları sarstı. İki maçtır parlayan Faslı yıldız, ligde 2 toplamda 4 gole ulaştı.

Galatasaray'da Hakim Ziyech son iki maçta parlamaya başladı. Transfer döneminde gelişiyle büyük sükse yaratan 31 yaşındaki Faslı futbolcu, hem Manchester United hem de Pendikspor maçına ilk 11'de başladı. Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibine 2 frikik golü atan ve Kerem Aktürkoğlu'na 1 asist yapan Hakim Ziyech, Pendik maçını da bitiren golü kaydetti. 82. dakikada ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkaran Ziyech, ligdeki 2 toplamda 4. golünü attı.

TETE TARAFTARLARI ÇILDIRTTI
Aslan'da Brezilyalı Tete, 6 maç sonra ilk 11'e geri döndü. Etkisiz performansı nedeniyle Tete, 46'da yerini Mertens'e bıraktı. 23 yaşındaki futbolcunun ilk yarıda girdiği pozisyonda uygun durumdaki Kerem ve Icardi'ye pas vermeden şut atması taraftarları çıldırttı.

6 DAKİKADA MAÇI ÇÖZDÜ
ASLAN'DA Mauro Icardi Pendik deplasmanında kayıptı ve takımı bu kez Cedric Bakambu kurtardı. 32 yaşındaki Kongolu futbolcu, 64. dakikada Oliveira'nın yerine oyuna girerken, Mertens'in şutunu kafayla tamamlayıp Pendik duvarını yıktı. Bakambu, Bayern Münih'ten sonra ilk golünü Pendik'e attı.
ELEKTRİK KESİLDİ!
Pendik-Galatasaray maçının 37. dakikasında stat ışıkları bir anda söndü ve saha karanlığa gömüldü. Yapılan çalışmanın ardından kısa sürede ışıklar tekrar yandı ve maç kaldığı yerden devam etti.



BALKONLAR TRİBÜNE DÖNDÜ
Pendik-G.Saray maçı stat civarındaki balkon ve pencerelerden takip edildi. Pendik'te bin 960 kişi kapasiteli butik stadın zemini, etraftaki binaların balkon ve pencerelerden rahat şekilde göründüğü için stada giremeyenler maçı böyle izledi.

SAVUNMA HATTI HÜCUMCULAR İLE DOLDU!
G.Saray savunma hattında Sacha Boey harici istikrarı kaybetti. Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı, Pendik maçı kadrosuna alınmazken, sol bekte ManU karşısında 11'de olan Angelino yerine Kazımcan forma giydi. Stoperde ise Nelsson ile Kaan Ayhan tandemi oluşturdu. 46'da Kazımcan yerini Barış Alper'e bıraktı. Sakatlanan Kaan ise 77'de çıktı. Bu dakikadan sonra savunmada Boey, Nelsson, Kerem Demirbay ve Barış Alper yan yana oynadı.

ZAHA KADROYA ALINMADI
Süper Lig'de takımının son oynadığı Kasımpaşa, Hatayspor ve Alanyaspor maçlarında 4 gol atan Wilfred Zaha, Pendik deplasmanında kadroya alınmadı. 31 yaşındaki yıldız ismin dinlendirildiği ortaya çıktı.

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