Aslan zirvede! 12 Dakikada 2 gol bulan Galatasaray, bu sezon ligdeki 12. galibiyetini aldı







SİHİRBAZ OLAYA HAKİM!

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı 2 gol, 1 asistle oynayan Hakim Ziyech, Pendik maçında da muhteşem bir şutla ağları sarstı. İki maçtır parlayan Faslı yıldız, ligde 2 toplamda 4 gole ulaştı.



Galatasaray'da Hakim Ziyech son iki maçta parlamaya başladı. Transfer döneminde gelişiyle büyük sükse yaratan 31 yaşındaki Faslı futbolcu, hem Manchester United hem de Pendikspor maçına ilk 11'de başladı. Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibine 2 frikik golü atan ve Kerem Aktürkoğlu'na 1 asist yapan Hakim Ziyech, Pendik maçını da bitiren golü kaydetti. 82. dakikada ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkaran Ziyech, ligdeki 2 toplamda 4. golünü attı.



TETE TARAFTARLARI ÇILDIRTTI

Aslan'da Brezilyalı Tete, 6 maç sonra ilk 11'e geri döndü. Etkisiz performansı nedeniyle Tete, 46'da yerini Mertens'e bıraktı. 23 yaşındaki futbolcunun ilk yarıda girdiği pozisyonda uygun durumdaki Kerem ve Icardi'ye pas vermeden şut atması taraftarları çıldırttı.



6 DAKİKADA MAÇI ÇÖZDÜ

ASLAN'DA Mauro Icardi Pendik deplasmanında kayıptı ve takımı bu kez Cedric Bakambu kurtardı. 32 yaşındaki Kongolu futbolcu, 64. dakikada Oliveira'nın yerine oyuna girerken, Mertens'in şutunu kafayla tamamlayıp Pendik duvarını yıktı. Bakambu, Bayern Münih'ten sonra ilk golünü Pendik'e attı.

ELEKTRİK KESİLDİ!

Pendik-Galatasaray maçının 37. dakikasında stat ışıkları bir anda söndü ve saha karanlığa gömüldü. Yapılan çalışmanın ardından kısa sürede ışıklar tekrar yandı ve maç kaldığı yerden devam etti.