İrfan Can çıldırdı! Nordsjaelland maçı sonrası büyük gerginlik

Ortaya çıkan bir video kaydında takım arkadaşları ve stat güvenliğinin güçlükle tuttuğu yıldız futbolcuya, tribünden "Şerefsiz seni, köpek. S... lan" denildiği duyuluyor.

İddialara göre Türk futbolseverlerin içindeki Galatasaray taraftarlarının İrfan Can'ı provoke etti. Bir başka iddiaya göre ise milli oyuncu, Fenerbahçeli taraftarların tepkisine karşılık verdi. Takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği İrfan Can Kahveci, mücadeleye 62. dakikada Cengiz Ünder'in yerine dahil olmuştu.