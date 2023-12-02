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İrfan Can çıldırdı! Nordsjaelland maçı sonrası büyük gerginlik

Fenerbahçe’nin milli yıldızı İrfan Can’a Nordsjaelland maçı sonrası küfür edildiği ve sonrasında gerginlik yaşandığı ortaya çıktı. Taraftarın üzerine doğru yürüyen İrfan Can güçlükle durduruldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Aralık 2023 Güncelleme 02 Aralık 2023, 07:01
İrfan Can çıldırdı! Nordsjaelland maçı sonrası büyük gerginlik

F.Bahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1 yenildiği maçın ardından İrfan Can Kahveci, taraftarın tepkisi sonrası oldukça sinirlenerek tribüne yürümek istemişti.

Ortaya çıkan bir video kaydında takım arkadaşları ve stat güvenliğinin güçlükle tuttuğu yıldız futbolcuya, tribünden "Şerefsiz seni, köpek. S... lan" denildiği duyuluyor.

İddialara göre Türk futbolseverlerin içindeki Galatasaray taraftarlarının İrfan Can'ı provoke etti. Bir başka iddiaya göre ise milli oyuncu, Fenerbahçeli taraftarların tepkisine karşılık verdi. Takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği İrfan Can Kahveci, mücadeleye 62. dakikada Cengiz Ünder'in yerine dahil olmuştu.



FENER'DE FRED MÜJDESİ
Fenerbahçe Sivas maçının hazırlıklarına dün başladı. Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı Fred antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

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