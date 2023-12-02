CANLI | 2024 Avrupa Şampiyonası’nda kuralar çekiliyor!

EURO 2024 elemelerinde harika bir performans gösteren Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan ve Galler'in önünde yer alarak grubunu lider tamamladı.

Avrupa Şampiyonası'na 2. torbadan katılmaya hak kazanan milli takımımızın rakipleri de belli oluyor.

(Kuralar çekildikçe sayfa güncellenecektir)

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İŞTE GRUPLAR

A Grubu : Almanya,

B Grubu :

C Grubu :

D Grubu :

E Grubu :

F Grubu :

Torbalar şöyle;

1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İspanya, Belçika, İngiltere

2. Torba: Macaristan, Türkiye, Romanya, Danimarka, Arnavutluk, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi.

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STATÜ DEĞİŞTİ!



24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

SON ÜÇ TAKIM 26 MART'TA BELLİ OLACAK



Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak son üç takım, 21-26 Mart tarihleri arasında 12 ülkenin katılacağı play-off turu maçları sonunda belli olacak. Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele verecek. Tek ayaklı eşleşmelerde play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.



ŞAMPİYONA NE ZAMAN OYNANACAK?



EURO 2024, toplam 24 takımın katılımıyla 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih Futbol Stadyumu'nda, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Finallere Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.