Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hasan Arat dün A Spor'a konuk oldu.

Arat, "Bizim çilek transferi ile falan işimiz yok. Beşiktaşlı değişim istiyor, biz taraftarımızın taleplerini biliyoruz. Biz bu transferlerde kurumlarla konuşuruz. Benim işim oyuncularla değil. Ben giderim o kurumların sahipleriyle konuşurum, ellerindeki alternatifleri isterim. Talip olduğum kişi varsa söylerim. Onların da bana cevapları şudur. Birisi, 'Şampiyonlar Ligi devre arasında hocamız son dizaynı yapacak. İlk alternatifleri sana veriyorum' dedi. Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki takım aynı şekilde. Devre olduğu anda ilk öncelik bizim. Şampiyonlar Ligi devre arası olmadan isim açıklayamazsınız. Beşiktaş'ın başarılı olması için 7/24 çalışacağız" ifadelerini kullandı.

HOCA İÇİN DE DURUM ÇOK ZOR

Hasan Arat, "Rıza Hoca için durum çok zor. 6 Ekim'de göreve getirseydiniz, bunlar yaşanmazdı. Getirdiniz takımı bıraktınız, 'Hadi hocam. Sen bizim çocuğumuzsun, evladımızsın' dediniz. Rıza Hoca ne yapsın, bana bir onu söyleyin. Ümraniye'de büyük problem var. Bu işi biz çözeriz. Bir an önce motive olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

BİZ SEMT TAKIMIYIZ

Açıklamalarını sürdüren Hasan Arat, "Bugün 20 yaşında bir genç kafasını omzuma koydu, ağlamaya başladı. 'Biz Liverpool'dan beri böyle bir şey yaşamadık' dedi. Biz semt takımıyız, bizim bir farkımız var. Bizim camiamız halkın kendisidir. Köyiçi, çok üzüntülüydü bugün" şeklinde konuştu.



PROFESYONEL İLERLEYECEĞİZ

Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu ile "TFF ile ilişkiler profesyonel ilerleyecek. Bizim o diplomasiyi yönetecek arkadaşımız Onur Göçmez. Başkan, öyle her işe girmez. Başkanın işi kulübün itibarını yüksekte tutmaktır. Biz tutacağız. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek. Hakemler ile ilgili bir durum olduğunda Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba konuşacak, yöneticimiz çıkıp konuşmayacak. Bizim dönemimizde idareciler daha az görünecek. İdareciler kulübün itibarıyla, işleyişiyle uğraşacaklar." diye konuştu.