Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Futbol bir hata oyunudur

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak yoğun bir tempoda çalışmaya gayret ettiklerini söyledi. Her seferinde daha iyisini yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Avcı, "Dün izin günüydü, maç dönüşü yorucu oldu. Haftaya bugün itibarıyla başladık, iyiyiz. Toplantıdan çıktık.

Yoğun çalışmaya devam. Maçın geri bildirimlerini yapıyoruz. Tempomuzu ve olumlu tarafları yukarıyı çıkarmaya, olumsuzları aza indirgemeye çalışıyoruz. Futbol bir hata oyunudur, bunu sıfırlayamazsın.

Tekrarlarımız biraz daha fazla olacak" dedi. Abdullah Avcı, Orsic'in Trabzon'a gelmesine ilişkin de "Orsic ile konuşmuştuk. Bugün sabah da uğradı. Süreç nasıl gidecek bakacağız. Morali iyi, çalışmaları iyi geçti. Burada olması bile moralimizi daha iyi hissettiriyor" değerlendirmesinde bulundu.