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TFF açıkladı! Süper Lig'e play off geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu,Kulüpler Birliği ile gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, kulüplerin değerlendirmelerine sunduklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 22:51 Güncelleme 30 Kasım 2023, 22:51
TFF açıkladı! Süper Lig’e play off geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ile gerçekleştirilen toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, kulüplerin değerlendirmelerine sunduklarını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir.

29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz.

Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliği'nin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz.
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