Beşiktaş’ın Club Brugge maçı 11’i belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş sahasında Club Brugge'u konuk ediyor.

4. maçlar sonunda gruptan çıkma ihtimali kalmayan temsilcimiz prestij maçına çıkıyor. Rıza Çalımbay'ın hedefi; maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek.

Beşiktaş - Club Brugge maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Beşiktaş : Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Bakhtiyor, Demir Ege, Salih, Oxlade-Chamberlain, Cenk, Rebic, Aboubakar.

Club Brugge : Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel.

AVRUPA'DA 238. MÜSABAKA



Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar 237 kez boy gösterdi. Bu süreçte 90 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 48 müsabakada berabere kalırken, 99 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kartal rakip fileleri 314 kez havalandırırken, kalesinde ise 352 gol gördü.



ABOUBAKAR REKOR PEŞİNDE



Siyah-beyazlılarda Kamerunlu yıldız oyuncu Vincent Aboubakar, Beşiktaş forması ile Avrupa kupalarında 13 gole sahip. Aboubakar, Brugge karşısında 1 gol atması durumunda bu alanda Kara Kartal'ın 14 golle en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu'nu yakalayacak.

CLUB BRUGGE LİGDE 7. SIRADA



Belçika 1. Lig'de 15 maça çıkan Club Brugge, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. sırada bulunuyor. Belçika ekibi ligde son hafta deplasmanda mücadele ettiği OH Leuven'ı 1-0 mağlup etti.