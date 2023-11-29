Gözler Manchester United- Galatasaray maçında | Okan Buruk imha planını hazırladı: Presle boğacak Icardi ile vuracak

İHTİMALLER YARI YARIYA

Sarı-kırmızılı takımın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Mertens, "Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmen bitiyor. Futbola devam edecek misin?" Sorusuna "Şu an için ihtimaller yüzde 50-50. Peki Vertonghen beni Anderlecht'te 1 yıl oynamam için çağırırsa? Ona hayır derim." ifadelerini kullandı. 2 PUAN DA YETEBİLİR

Galatasaray, Manchester United ve Kopenhag maçlarını kazanması halinde gruptan çıkacak. Bayern Münih'in grupta kalan iki maçını kazanması halinde de Cimbom'a gruptan çıkmak için iki beraberlik yetecek.



KAZANMAK İSTİYORUZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı ile ilgili "Hedefimiz gruptan çıkmak. Rakibimiz ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan öncesi maçlar kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. SANCHEZ 2-3 HAFTAYA DÖNER

Buruk, sakatlığı süren Davinson Sanchez'le ilgili," İğneyle oynama durumu yok. 2-3 haftaya dönmesini bekliyoruz" derken sakatlığı bulunan Abdülkerim için de bugün antrenmanda deneyeceğiz. Olumlu olursa yarın (bugün) sahada olacak" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Muslera'nın kontratı bitiyor. Yönetimle görüştü mü?" sorusuna (gülerek)" Benim de bitiyor" yanıtını verdi.

ATMOSFERDEN KORKMUYORUZ

Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag Galatasaray maçı ile ilgili, "İyi bir gelişim gösterdik, daha istikrarlıyız ve maçlar kazanıyoruz. Onlara karşı oynadığımız ilk maça kıyasla büyük bir fark var. Düşmanca bir atmosfer olacaktır. Ama Galatasaray stadının atmosferinden korkmuyoruz. Bunu lehimize çevirip, maçı kazanmalıyız. Sahada kendine güvenen bir takım göreceğimizden eminim."dedi. Hollandalı hoca, Antony ve Hojlund'un bugünkü maçta oynayabileceğini de sözlerine ekledi. MANU'DA 7 EKSİK VAR

Manchester United'ta 7 futbolcu bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Carlos Casemiro, Mason Mount, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Jonny Evans ve Tyrell Malacia'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Marcus Rashford ta takımdaki yerini alamayacak. SADECE KEYFİNİ ÇIKARTIN

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera basın toplantısında İngiliz bir gazetecinin kendisine Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosferi sorması üzerine "Daha önce burada bulunmadıysanız sadece keyfini çıkartın." yanıtıyla cevap verdi. EVİNDE YENİLGİSİ YOK

Galatasaray bugün konuk edeceği Mahchester United ile daha önce evinde 3 kez karşılaştı. Sarı- Kırmızılı takım 1993'te ve 1994'te Manchester United ile 0-0 berabere kaldı. Aslan 2012'de ise Kırmızı Şeytanlar'ı 1-0 yenmeyi başardı. ManU'dan 3 maçta da gol yemeyen Cimbom seriyi 4. maçta da sürdürmek istiyor. 21 MAÇTA 21 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Arjantinli forvet 16 kez gol sevinci yaşadı. Icardi söz konusu maçlarda takım arkadaşlarına da 5 gol pası verdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN