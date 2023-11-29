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Gözler Manchester United- Galatasaray maçında | Okan Buruk imha planını hazırladı: Presle boğacak Icardi ile vuracak

Okan Buruk, Manchester ve Bayern maçlarında olduğu gibi karşılaşmaya yine yoğun bir presle başlayacak. Manchester'ın savunma zaaflarından faydalanmak isteyen Buruk, Mauro Icardi ile sonuca gitmeye çalışacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Kasım 2023 Güncelleme 29 Kasım 2023, 07:01
Gözler Manchester United- Galatasaray maçında | Okan Buruk imha planını hazırladı: Presle boğacak Icardi ile vuracak

Galatasaray'da tüm gözler bugün oynanacak Manchester United maçına çevrilmiş durumda. Sarı Kırmızılı takımın Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu maç için imha planını hazırladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının İngiltere'deki Manchester United ve Rams Park'taki Bayern Münih maçında olduğu gibi bu maça da maçına da yoğun bir presle başlayacağı öğrenildi.

ZAAFLARDAN FAYDALANIN
Buruk'un yapılacak presle Manchester United'ın savunmadaki zaaflarından faydalanmak istediği ve bu zaafları Icardi ile cezalandırmayı düşündüğü öğrenildi. Taraftarların oluşturacağı atmosferle rakibi baskı altına almayı planlayan Buruk'un yarı sahada kapılacak toplarda hızlı ataklar geliştirerek pozisyonlara girilmesini istediği öğrenildi. Öte yandan 4 maçlık suskunluğunu Alanyaspor maçında bozan Icardi'nin de Manchester maçını iple çektiği ve taraftarlarına gol sevinci yaşatmak istediği ifade edildi.

ASLANSIN YİNE YAPARSIN
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bugün Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'taki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Sarı-Kırmızılı takım İngiltere'de mağlup ettiği Kırmızı Şeytanlar'ı bu kez evinde taraftarlarının desteğiyle devirmeye çalışacak. Galatasaray'da kritik maç öncesi Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in sakatlığı bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un bu futbolcunun yerine savunmada Danimarlı stoper Victor Nelsson'u tercih etmesi bekleniyor. Aslan zorlu maçta ManU'yu devirip son haftadaki Kopenhag maçına da moralli gitmeyi hedefliyor.

MUSTAFA CENGİZ ANILDI
Galatasaray'ın eski başkanlardan Mustafa Cengiz vefatının 2. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine, Cengiz Ailesi, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan katıldı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İHTİMALLER YARI YARIYA
Sarı-kırmızılı takımın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Mertens, "Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmen bitiyor. Futbola devam edecek misin?" Sorusuna "Şu an için ihtimaller yüzde 50-50. Peki Vertonghen beni Anderlecht'te 1 yıl oynamam için çağırırsa? Ona hayır derim." ifadelerini kullandı.

2 PUAN DA YETEBİLİR
Galatasaray, Manchester United ve Kopenhag maçlarını kazanması halinde gruptan çıkacak. Bayern Münih'in grupta kalan iki maçını kazanması halinde de Cimbom'a gruptan çıkmak için iki beraberlik yetecek.


KAZANMAK İSTİYORUZ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı ile ilgili "Hedefimiz gruptan çıkmak. Rakibimiz ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan öncesi maçlar kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SANCHEZ 2-3 HAFTAYA DÖNER
Buruk, sakatlığı süren Davinson Sanchez'le ilgili," İğneyle oynama durumu yok. 2-3 haftaya dönmesini bekliyoruz" derken sakatlığı bulunan Abdülkerim için de bugün antrenmanda deneyeceğiz. Olumlu olursa yarın (bugün) sahada olacak" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Muslera'nın kontratı bitiyor. Yönetimle görüştü mü?" sorusuna (gülerek)" Benim de bitiyor" yanıtını verdi.

ATMOSFERDEN KORKMUYORUZ
Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag Galatasaray maçı ile ilgili, "İyi bir gelişim gösterdik, daha istikrarlıyız ve maçlar kazanıyoruz. Onlara karşı oynadığımız ilk maça kıyasla büyük bir fark var. Düşmanca bir atmosfer olacaktır. Ama Galatasaray stadının atmosferinden korkmuyoruz. Bunu lehimize çevirip, maçı kazanmalıyız. Sahada kendine güvenen bir takım göreceğimizden eminim."dedi. Hollandalı hoca, Antony ve Hojlund'un bugünkü maçta oynayabileceğini de sözlerine ekledi.

MANU'DA 7 EKSİK VAR
Manchester United'ta 7 futbolcu bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Carlos Casemiro, Mason Mount, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Jonny Evans ve Tyrell Malacia'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Marcus Rashford ta takımdaki yerini alamayacak.

SADECE KEYFİNİ ÇIKARTIN
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera basın toplantısında İngiliz bir gazetecinin kendisine Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosferi sorması üzerine "Daha önce burada bulunmadıysanız sadece keyfini çıkartın." yanıtıyla cevap verdi.

EVİNDE YENİLGİSİ YOK
Galatasaray bugün konuk edeceği Mahchester United ile daha önce evinde 3 kez karşılaştı. Sarı- Kırmızılı takım 1993'te ve 1994'te Manchester United ile 0-0 berabere kaldı. Aslan 2012'de ise Kırmızı Şeytanlar'ı 1-0 yenmeyi başardı. ManU'dan 3 maçta da gol yemeyen Cimbom seriyi 4. maçta da sürdürmek istiyor.

21 MAÇTA 21 GOLLÜK KATKI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Arjantinli forvet 16 kez gol sevinci yaşadı. Icardi söz konusu maçlarda takım arkadaşlarına da 5 gol pası verdi.

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