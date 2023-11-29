Denizbank’tan eski çalışanları Seçil Erzan’ın karıştığı dolandırıcılık olayı hakkında çalışma: 7 Nisan 2023’e kadar hiçbir şikayet yapılmadı

Denizbank, eski çalışanları Seçil Erzan'ın adının karıştığı dolandırıcılık dosyasına yönelik açıklama yaptı. Fatih Terim , Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin dolandırıldığı gerekçesiyle açılan dava hakkında bilgi verilen açıklamada, "Olaylar yaklaşık 1 yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan 2023 tarihine kadar bankamıza, BBDK'ya, Cimer'e hiçbir ihbar ve şikâyet iletilmedi" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Denizbank A.Ş. hakkında doğrular saklanarak tek taraflı, aslı olmayan çok sayıda beyanat verilmektedir. Bu beyanatlar; bankamız hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine rağmen, farklı mecralarda, görüşlerimize başvurulmadan, doğruluğu teyit edilmeden ve taraflı olarak kullanılmaktadır.

Böylece hem gerçekler çarpıtılmakta hem de bankamız itibarı zarar görecek şekilde haberlere konu edilmektedir" denildi. Açıklamada Denizbank'ta saadet zincirine dair herhangi bir kayıt bulunmadığından doğal olarak herhangi bir delilin karartılmasının da söz konusu olamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Kurumumuz, kovuşturma süreci devam eden bu olayda; konunun mahkemeler nezdinde hızla ve adilane bir şekilde sonuçlanacağına olan inanç ve müşteri gizliliğine riayet etme ilkesiyle, hukuk sürecinin ve adaletin tecelli etmesini beklemektedir" denildi.

TAKLİT U'YAĞ'RISI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağının perakende fiyatını düşük tutarak daha fazla kâr sağlamak için taklit ve tağşişe başvurulduğunu söyledi. Yükselen fiyatların piyasada taklit ve tağşişli zeytinyağı ürünlerinin sayısını daha fazla artırdığını belirten Bayraktar, bunun önlenmesi için tüm illerde denetimlerin sık sık yapılmasının önemine işaret etti. Bayraktar, denetimler sonucu sahtekarlık yapan firmaların ifşa edilmeleri ve gerekirse kapatılmaları gerektiğini kaydetti.

KOMŞUDA KATLANDI

Yunanistan'da zeytin üretiminde büyük düşüş yaşandı, fiyatlar katlandı. Üretim maliyeti artan ve küresel bazda talebi yükselen zeytinyağının Yunanistan'da raf fiyatı, litre başına 10-15 euroya ulaştı.