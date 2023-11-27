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Kronik sakat denilen Wilfried Zaha bu sezon ligde 584 dakika forma giyip 5 gol, 1 asistle oynadı

‘Öldü, bitti’ denilen Zaha, bu sezon ligde 584 dakika forma giyip 5 gol, 1 asistle oynadı. 97 dakikada bir skor üreten Fildişili yıldız son 10 sezondaki en iyi lig performansına imza attı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Kasım 2023 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:04
Kronik sakat denilen Wilfried Zaha bu sezon ligde 584 dakika forma giyip 5 gol, 1 asistle oynadı

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı Fildişili yıldız Wilfried Zaha kendisini eleştirenlere performansıyla yanıt vermeyi sürdürüyor. Herkesin "Öldü bitti" dediği yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla son 10 sezondaki en iyi lig performansına imza attı.

Süper Lig'de 10 maçta forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 584 dakika sahada kaldığı mücadelelerde 5 gol,1 asistlik performans sergiledi. Zaha bu performansıyla da her 97 dakikada bir skora etki etmeyi başardı.

Tecrübeli futbolcu daha 2021-2022 sezonunda Crystal Palace formasıyla 2 bin 764 dakikada 14 gol, 1 asist ve 2018-2019'da da yine Palace'ta 3 bin 42 dakika sahada kalıp 10 gol, 10 asiste imza atmıştı. Zaha, Manchester karşısında da Okan Buruk'un önemli kozlarından biri olacak.

BELÇİKA'DA GÜNDEM OLDU
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens Alanya maçındaki performansıyla ülkesinde gündem oldu. Mertens'in performansını manşetten veren Walfoot 2 gol, 1 asist yapan futbolcu için, "Çabasıyla Galatasaray'ı büyük bir zafere taşıdı" başlığını attı.

YÖNETİM 13.00'TE TOPLANIYOR
Galatasaray yönetimi dün Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe- Karagümrük maçında yapılan hakem hatalarını konuşmak için bugün saat 13.00'te olağanüstü toplanacak. Karşılaşmada skor 1-1'ken F.Bahçeli Samet Akaydın kendi ceza sahasında topa koluyla müdahale etmesine ve VAR ile hakemin yaklaşık 1,5 dakika konuşmasına rağmen penaltı kararı çıkmaması çok tartışıldı.

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