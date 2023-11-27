Fırtına’nın hocası Abdullah Avcı Sivasspor maçı öncesi zafer planını hazırladı: Savunmaya uyarılar yapıp, takımdan 3 puan istedi

LİGDE son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 de beraberlik alan Trabzonspor'da Sivas maçı hazırlıkları dün tamamlandı. Milli arada oyuncuların performansını artırmaya çalışan Abdullah Avcı, galibiyet planını hazırladı.
LİGDE son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 de beraberlik alan Trabzonspor'da Sivas maçı hazırlıkları dün tamamlandı. Milli arada oyuncuların performansını artırmaya çalışan Abdullah Avcı, galibiyet planını hazırladı.
TAKTIĞİ EZBERLETTİ
Bu sezon evinde oynadığı 6 maçı da kazanamayan Sivasspor karşısında puan kaybetmek istemeyen Bordo-Mavililer'in teknik patronu, bu doğrultuda rakibin eksi ve artılarını önce kendisi ezberledi, sonra da oyuncularına uygulamalı olarak anlattı. Rakiplerinin 12 haftadaki tüm maçlarını izleyerek zafer planı hazırlayan Avcı, oyunculardan da galibiyet sözü aldı.
AYRINTILI HAZIRLIK
Sivasspor maçına yönelik ayrıntılı hazırlık yapan deneyimli teknik adamın özellikle savunma hattına da kritik uyarılarda bulunduğu ve hata yapılmasını istmediği belirlendi. Maçın soğuk bir havada oynanacağına dikkati çeken Avcı, futbolcularına ayrıntılık hazırlık yapmaları konusunda da uyarı yaptı. Trabzonsporlu futbolcuların maçta giyeyecekleri doğru krampon tercihlerinin bile kontrol edildiği öğrenildi.
SİVAS İLE 35. RANDEVU
Bugün oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçıyla birlikte iki takım 35. kez rakip olacak. Bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 34 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 9, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip 38 gol atarken , konuk ekip Trabzonspor ise 48 gol atmayı başardı.
ATARYEMEZ TRABZON!
Trabzonspor, son 4 haftada rakip ağlara 6 gol atmayı başardı. Fırtına, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
BJELİCA'NIN ADRESİ BERLİN
Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 52 yaşındaki Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer'de 16 maçta 8 galibiyet, 8 yenilgi alan Bjelica, "Burada olduğum için mutluyum. Takımın güçlü yanlarını ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
TREZEGUET'YE BÜYÜK ÖVGÜ
Mahmoud Trezeguet'in Mısır Milli Takımı'ndaki performansı büyük beğeni topladı. Mısır basını, son 2 mücadelede 3 gol atan futbolcu için, "Trezeguet çok özel bir futbolcu. Takımın en iyilerinden biriydi. Trabzonspor, ona sahip olduğu için şanslı" yorumu yaptı.
FIRTINA ZORLU VİRAJDA
Abdullah Avcı ile iyi bir hava yakalayan Trabzonspor, 13. haftada bugün Sivasspor'a konuk olacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bordo-Mavililer, rakibini yenerek bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazanmak ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Fırtına'da zorlu maç öncesinde milli takımdan sakat dönen kaleci Uğurcan Çakır ile Orsic forma giyemeyecek. Kalede Muhammet Taha Tepe'nin oynaması bekleniyor. Ayrıca sarı kart cezası sona eren Eren Elmalı da 11'e dönmek için hazır.