Fırtına’nın hocası Abdullah Avcı Sivasspor maçı öncesi zafer planını hazırladı: Savunmaya uyarılar yapıp, takımdan 3 puan istedi

SİVAS İLE 35. RANDEVU Bugün oynanacak Sivasspor - Trabzonspor maçıyla birlikte iki takım 35. kez rakip olacak. Bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 34 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 9, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip 38 gol atarken , konuk ekip Trabzonspor ise 48 gol atmayı başardı.

ATARYEMEZ TRABZON!

Trabzonspor, son 4 haftada rakip ağlara 6 gol atmayı başardı. Fırtına, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

BJELİCA'NIN ADRESİ BERLİN

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 52 yaşındaki Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Alman ekibi Union Berlin ile anlaşmaya vardı. Bordo-Mavililer'de 16 maçta 8 galibiyet, 8 yenilgi alan Bjelica, "Burada olduğum için mutluyum. Takımın güçlü yanlarını ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

TREZEGUET'YE BÜYÜK ÖVGÜ

Mahmoud Trezeguet'in Mısır Milli Takımı'ndaki performansı büyük beğeni topladı. Mısır basını, son 2 mücadelede 3 gol atan futbolcu için, "Trezeguet çok özel bir futbolcu. Takımın en iyilerinden biriydi. Trabzonspor, ona sahip olduğu için şanslı" yorumu yaptı.

FIRTINA ZORLU VİRAJDA

Abdullah Avcı ile iyi bir hava yakalayan Trabzonspor, 13. haftada bugün Sivasspor'a konuk olacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bordo-Mavililer, rakibini yenerek bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazanmak ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Fırtına'da zorlu maç öncesinde milli takımdan sakat dönen kaleci Uğurcan Çakır ile Orsic forma giyemeyecek. Kalede Muhammet Taha Tepe'nin oynaması bekleniyor. Ayrıca sarı kart cezası sona eren Eren Elmalı da 11'e dönmek için hazır.