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Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti. Kasımpaşa, ligde son olarak Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 13:41 Güncelleme 27 Kasım 2023, 13:49
Kasımpaşa’da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti.

Kasımpaşa, ligde son olarak Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

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Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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