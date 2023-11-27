Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti.

Kasımpaşa, ligde son olarak Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.