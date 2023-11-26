Süper Lig'de heyecan 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftaya lider giren ancak Galatasaray'ın kazanmasıyla ikinci sıraya gerileyen Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Sarı lacivertlilerde hedef; 2 maçlık 3 puan hasretini Karagümrük karşısında sona erdirmek ve liderliği geri almak. Konuk ekip ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.

Fenerbahçe - Karagümrük maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Fenerbahçe : Livakovic, Mert M, Samet, Jayden, Ferdi, Crespo, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

F. Karagümrük :

FENERBAHÇE İLE FATİH KARAGÜMRÜK 15. RANDEVUDA



Fenerbahçe ile Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Öte yandan Fenerbahçe, rakibine 64 yıldır mağlup olmuyor. Rekabette Fenerbahçe, 24 gol atarken, Karagümrük 14 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de oynanan ve 5-4 ev sahibi lehine tamamlanan mücadele, rekabetteki en gollü maç olarak kayıtlara geçti. Ligin ikinci yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı da Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.



İÇ SAHA KARNESİ



Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 6 karşılaşmaya çıktı. İlk 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, son oynanan Trabzonspor müsabakasında bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı. Kanarya, iç sahada 6 müsabakada rakip filelere 20 gol gönderdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 5 maçta da 5 galibiyet elde etti.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI



Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geriden kalan 12 haftanın 11'inde rakip filelere gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Edin Dzeko, kaydettiği 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı listesinde Mauro Icardi ve Mame Thiam ile birlikte zirvede yer alıyor.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL CEZALI

Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, cezalı duruma düştü. Osayi-Samuel, Karagümrük müsabakasında oynayamayacak.