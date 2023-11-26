Fenerbahçe evinde hata istemiyor! İsmail Kartal’ın öğrencileri, Karagümrük’ü ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karagümrük karşısında henüz iyileşmeyen Becao ve sarı kart cezalısı Osayi- Samuel forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Fred, Alexander Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutmadı.
SZYMANSKİ HIRS KÜPÜ
Bu sezon Fenerbahçe'ye hem gol hem de asist anlamında inanılmaz katkı yapan Polonyalı 10 numara Sebastian Szymanski ligde 2, Avrupa'da 1 olmak üzere üst üste 3 maçta sessiz kalmıştı. Antrenmanlarda son derece hırslı bir görüntü veren Szymanski, bu akşamki Karagümrük maçında gol orucunu bozmak istiyor. Polonyalı yıldız, çubuklu forma ile 22 resmi maçta 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Toplam 13 gole direkt katkı verdi.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük ile bugün Kadıköy'de oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlandı. İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma, taktik ağırlıklı gerçekleşti ve yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
KARTAL'DAN SAMET'E YAKIN MARKAJ
Fenerbahçe'nin bugün Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada stoper mevkinde görev yapacak olan Samet Akaydın ile teknik direktör İsmail Kartal, dün 20 dakika süren özel bir görüşme gerçekleştirdi. Samet'e Trabzon maçında yaşananları unutması gerektiğini söyleyen Kartal, "Senin ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerek deplasmandaki Adana Demirspor gerekse de milli maçta çok iyi performans gösterdin. Artık bu forma ile ileriye bakma zamanı. Sana güvenim tam. Tamamen maça konsantre olmanı ve en iyisini ortaya koymanı istiyorum" dedi. Hocasının kendisine gösterdiği alaka ve güven için teşekkür eden milli futbolcu moralinin çok iyi olduğunu ve kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini söyledi.
SAMORODOV'A HÜCUM
Trabzon'da scout ekibi milli arada birçok maçı izlemek için görevlendirilmişti. Bordo-Mavililer'in scout ekibinin Slovenya-Kazakistan maçını takip ederek Kazakistan'ın sol kanat ve forvet oyuncusu Maxim Samorodov'u izlediği belirtildi. Vesti.kz'in haberine göre, "Türk gözlemciler, Slovenya- Kazakistan maçında iki Kazak futbolcuyu inceledi. Bunlardan biri için aktif görüşmeler zaten sürüyor. İlgilenen takımlar listesinde Trabzonspor bulunuyor. Trabzonspor forvet oyuncusu Samorodov'a odaklandı" ifadeleri kullanıldı.
FRED RİSKE EDİLMEYECEK
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in sakatlığı tamamen geçmiş durumda. Ancak idman eksiği bulunan Fred'in Karagümrük maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Brezilyalı yıldız teknik heyete oynamak istediğini söylesede Fred'in kadroya alınmayacağı ifade edildi. Djiku'nun da bugün Karagümrük oynaması beklenmiyor. Her iki oyuncu da Sivas maçında kadroda olacaklar.
KONYA'YA YENİ BAŞKAN ADAYI
Konyaspor'da yarın yapılacak genel kurul öncesi mevcut yönetimde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Ömer Korkmaz başkan adaylığını açıkladı. Korkmaz, "Herkesin desteğine ihtiyacımız var" dedi.
JAPONYA'DA ŞAMPİYON KOBE
Japonya Ligi'nde Vissel Kobe, Nagoya Grampus'u 2-1 mağlup ederek ilk şampiyonluğunu ilan etti. Vissel Kobe, bu sezon 33 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
LARKİN&LO MVP OLDULAR
THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları Anadolu Efesli Shane Larkin ile EA7 Emporio Armani Milan'dan Maodo Lo oldu. Larkin, Anadolu Efes'in Partizan'ı 100-94 yendiği maçta 27 sayı, 8 asistle oynamıştı.
ECZACIBAŞI SET VERMEDİ
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Diğer maçta THY, PTT'yi 3-0 mağlup etti.
IŞIKLI GÖSTERİLER BEKLEMEYİN
Ankara'da Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği üyeleriyle bir araya gelen Serdal Adalı, çarpıcı ifadelere imza attı. Adalı, "Salı günü projelerimizi açıklayacağız. Ancak bizden ışıklı gösteriler beklemeyin. Biz o paraları altyapıya harcağız. Birinci önceliğimiz takımı toparlayarak Şampiyonlar Ligi'ne götürmek olacak. Avrupa'da olmayan bir takıma yıldız oyuncu gelir mi?" dedi. Mali Kongre için de konuşan Adalı, "Kongrede ibra edip etmeyeceğim Allah ile benim aramda. Yönetimdeki arkadaşlarıma da bu konuda tavsiyede bulunmam. Çünkü herkesin kendi hür iradesi var" diye konuştu. Öte yandan Adalı, kongre üyeliği ve bilet satışlarında güzel projelerinin olacağını, kadınlara da pozitif ayrımcılık yapacaklarını söyledi.
KARTAL ZORLU SINAVDA
Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında zafer arıyor. 19 Mayıs Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. En son Başakşehir'i 1-0 yenen Siyah-Beyazlılar, 22 puanla haftaya 5. sırada girdi. Samsunspor da 8 puanla 19. sırada. Samsun'da teknik direktör Markus Gisdol cezalı. Zeki ve Dimata'nın durumu da maç saatinde netleşecek.
KADRODA 8 EKSİK
Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlığı olan Ghezzal, Rashica, Bailly, Onana, Salih, Amartey ve Zaynutdinov ile kart cezalısı Ante Rebic, kamp kadrosunda bulunmuyor.
CİTY'NİN SERİSİNİ LİVERPOOL BİTİRDİ
İngiltere Ligi'ndeki dev maçta Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı. 27'de City'nin golünü atan Erling Haaland 48 maçta 50 gole ulaşıp rekor kırdı. Liverpool'un golü 80'de Trend Alexander Arnold'dan geldi. City 29, Liverpool ise bu sonuçla 28 puana ulaştı. Ayrıca Liverpool, City'nin 23 maçlık üst üste kazanma rekoruna son verdi.
ZİRVE YOLUNDA BARÇA'YA DARBE
Katalan ekibi Barcelona, 14. haftada Rayo Vallecano'ya konuk oldu. 39'da Vallecano, Unai Lopez ile 1-0 öne geçti. Uzun süre maçı geride götüren Barcelona, 82'de Lejeune'nin kendi kalesinde attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Barcelona 31 puana ulaşsa da zirve yolunda yara aldı. Vallecano da 19 puanda kaldı.
ELJİF ELMAS'TAN GALİBİYET GOLÜ
İtalya'da son şampiyon Napoli, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişin ardından Rudi Garcia ile yolları ayırıp yerine Walter Mazzari'yi getirmişti. İlk maçına Atalanta deplasmanında çıkan İtalyan hoca 3 puana ulaştı. Napoli 34'te Rrahmani ile öne geçti. Atalanta 53'te Lookman ile eşitledi. Galibiyeti eski F.Bahçeli Eljif Elmas, 79'da aldı.
İSTANBUL'UN KABUSU BİTTİ
Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan İstanbulspor, 13. haftada Hatayspor'u ağırladı. İstanbul, rakibini 2-1 yenerek galibiyet hasretini dindirdi. Ev sahibine 3 puanı getiren goller 26'da Loshaj ile 78'de Mamadou'dan geldi. Hatay'ın tek golünü ise 48'de penaltıdan Dadashov attı. İstanbulspor 8 puana yükselirken, Hatay da 17 puanda kaldı.
KONYA YENİDEN UYANDI
Sahasında Kasımpaşa ile mücadele eden Konyaspor mücadeleyi 2-0 kazandı. Maçta Konya'nın gollerini 64'te Cikalleshi ile 77'de Guilherme kaydetti. Kasımpaşa'yı yenen Konyaspor ligde 8 maç aradan sonra kazandı ve nefes aldı. Bu sonucun ardından Konyaspor 13 puana ulaşırken, Kasımpaşa ise 18 puanla haftayı tamamladı.
ANKARAGÜCÜ TEK ATTI
Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele etti. Başkent ekibi, Marius Sumudica ile yükselişte olan rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getiren golü 45+4'te Alper Uludağ attı. A.Gücü 3 maç sonra dışarıda kazandı. G.Antep FK ise ilk kez içeride kaybetti.
KOCAELİSPOR 4 NALA!
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında zirvenin yakın takipçisi Kocaelispor, deplasmanda Giresunspor'u 4-1 yenerek gol şov yaptı. Körfez ekibi üst üste 3. galibiyetine uzandı. Yeşil-Siyahlılar, 1 Aralık'ta evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Üst üste 2. kez yenilen Giresun ise dibe demir attı.
GALATASARAY EKMAS GALİBİYETİ HATIRLADI
Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray Ekmas, Büyükçekmece'yi 70-61 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'da Jarell Martin ve Sadık Emir Kabaca 12'şer sayıyla galibiyette büyük rol oynadılar. Son 3 maçını kaybeden Aslan, kötü seriyi sonlandırdı. Diğer sonuçlar: Bodrum- Bahçeşehir: 74-80, Karşıyaka-Beşiktaş: 94- 85, Türk Telekom-Merkezefendi: 112-89.
TREZEGUET DİLLERDE!
Trezeguet Mısır Milli Takımı'ndaki performansıyla büyük beğeni topladı. Milli takımda iki maçta 3 gol kaydeden Trezeguet ile ilgili konuşan Al Ahly'nin eski yıldızı Diaa El-Sayed, "Trezeguet çok özel bir futbolcu. Cibuti ve Sierra Leone karşısında Mısır milli takımının en iyi oyuncusuydu" dedi.
SAMSUN'DAN ANLAMLI FORMA
Hummel ve Samsunspor, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için, direncin ve dayanışmanın rengi olan mor renkte forma tasarladı. Samsunspor, bugünkü Beşiktaş maçına bu formayla çıkacak.
LİGDE İKİ MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de Kayseri bugün evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. 22 puana sahip iki takımın karşılaşması saat 13.30'da başlayacak. Saat 16.00'da ise Antalyaspor evinde Çaykur Rize ile mücadele edecek.