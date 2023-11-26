Fenerbahçe evinde hata istemiyor! İsmail Kartal’ın öğrencileri, Karagümrük’ü ağırlayacak

KADRODA 8 EKSİK Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlığı olan Ghezzal, Rashica, Bailly, Onana, Salih, Amartey ve Zaynutdinov ile kart cezalısı Ante Rebic, kamp kadrosunda bulunmuyor.

KARTAL ZORLU SINAVDA Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında zafer arıyor. 19 Mayıs Stadı'nda 16.00'da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. En son Başakşehir'i 1-0 yenen Siyah-Beyazlılar, 22 puanla haftaya 5. sırada girdi. Samsunspor da 8 puanla 19. sırada. Samsun'da teknik direktör Markus Gisdol cezalı. Zeki ve Dimata'nın durumu da maç saatinde netleşecek.

CİTY'NİN SERİSİNİ LİVERPOOL BİTİRDİ İngiltere Ligi'ndeki dev maçta Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı. 27'de City'nin golünü atan Erling Haaland 48 maçta 50 gole ulaşıp rekor kırdı. Liverpool'un golü 80'de Trend Alexander Arnold'dan geldi. City 29, Liverpool ise bu sonuçla 28 puana ulaştı. Ayrıca Liverpool, City'nin 23 maçlık üst üste kazanma rekoruna son verdi.





ZİRVE YOLUNDA BARÇA'YA DARBE

Katalan ekibi Barcelona, 14. haftada Rayo Vallecano'ya konuk oldu. 39'da Vallecano, Unai Lopez ile 1-0 öne geçti. Uzun süre maçı geride götüren Barcelona, 82'de Lejeune'nin kendi kalesinde attığı golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Barcelona 31 puana ulaşsa da zirve yolunda yara aldı. Vallecano da 19 puanda kaldı.



ELJİF ELMAS'TAN GALİBİYET GOLÜ

İtalya'da son şampiyon Napoli, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişin ardından Rudi Garcia ile yolları ayırıp yerine Walter Mazzari'yi getirmişti. İlk maçına Atalanta deplasmanında çıkan İtalyan hoca 3 puana ulaştı. Napoli 34'te Rrahmani ile öne geçti. Atalanta 53'te Lookman ile eşitledi. Galibiyeti eski F.Bahçeli Eljif Elmas, 79'da aldı.

İSTANBUL'UN KABUSU BİTTİ

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan İstanbulspor, 13. haftada Hatayspor'u ağırladı. İstanbul, rakibini 2-1 yenerek galibiyet hasretini dindirdi. Ev sahibine 3 puanı getiren goller 26'da Loshaj ile 78'de Mamadou'dan geldi. Hatay'ın tek golünü ise 48'de penaltıdan Dadashov attı. İstanbulspor 8 puana yükselirken, Hatay da 17 puanda kaldı.

KONYA YENİDEN UYANDI

Sahasında Kasımpaşa ile mücadele eden Konyaspor mücadeleyi 2-0 kazandı. Maçta Konya'nın gollerini 64'te Cikalleshi ile 77'de Guilherme kaydetti. Kasımpaşa'yı yenen Konyaspor ligde 8 maç aradan sonra kazandı ve nefes aldı. Bu sonucun ardından Konyaspor 13 puana ulaşırken, Kasımpaşa ise 18 puanla haftayı tamamladı.



ANKARAGÜCÜ TEK ATTI

Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele etti. Başkent ekibi, Marius Sumudica ile yükselişte olan rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Sarı-Lacivertliler'e galibiyeti getiren golü 45+4'te Alper Uludağ attı. A.Gücü 3 maç sonra dışarıda kazandı. G.Antep FK ise ilk kez içeride kaybetti.



KOCAELİSPOR 4 NALA!

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında zirvenin yakın takipçisi Kocaelispor, deplasmanda Giresunspor'u 4-1 yenerek gol şov yaptı. Körfez ekibi üst üste 3. galibiyetine uzandı. Yeşil-Siyahlılar, 1 Aralık'ta evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. Üst üste 2. kez yenilen Giresun ise dibe demir attı.

GALATASARAY EKMAS GALİBİYETİ HATIRLADI

Basketbol Süper Ligi'nde G.Saray Ekmas, Büyükçekmece'yi 70-61 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'da Jarell Martin ve Sadık Emir Kabaca 12'şer sayıyla galibiyette büyük rol oynadılar. Son 3 maçını kaybeden Aslan, kötü seriyi sonlandırdı. Diğer sonuçlar: Bodrum- Bahçeşehir: 74-80, Karşıyaka-Beşiktaş: 94- 85, Türk Telekom-Merkezefendi: 112-89.

TREZEGUET DİLLERDE!

Trezeguet Mısır Milli Takımı'ndaki performansıyla büyük beğeni topladı. Milli takımda iki maçta 3 gol kaydeden Trezeguet ile ilgili konuşan Al Ahly'nin eski yıldızı Diaa El-Sayed, "Trezeguet çok özel bir futbolcu. Cibuti ve Sierra Leone karşısında Mısır milli takımının en iyi oyuncusuydu" dedi.

SAMSUN'DAN ANLAMLI FORMA

Hummel ve Samsunspor, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için, direncin ve dayanışmanın rengi olan mor renkte forma tasarladı. Samsunspor, bugünkü Beşiktaş maçına bu formayla çıkacak.

LİGDE İKİ MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de Kayseri bugün evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. 22 puana sahip iki takımın karşılaşması saat 13.30'da başlayacak. Saat 16.00'da ise Antalyaspor evinde Çaykur Rize ile mücadele edecek.