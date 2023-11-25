İstanbulspor’da ortalık karıştı: İbrahim Yılmaz darp iddiaları sonrası sözleşmesini feshetti

Süper Lig ekibi İstanbulspor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile futbolcu İbrahim Yılmaz arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

Başkan Sarıalioğlu'nun Yılmaz'a bir cisim fırlattığı, 29 yaşındaki futbolcunun da darp raporu aldığı ve sözleşmesini feshettiği belirtildi. Yaşanan olayda İstanbulspor'dan Mehmet Yeşil'in de olay yerinde olduğu ve gerekçe gösterilmeden Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadığı belirtildi. Başakşehir altyapısından yetişen İbrahim Yılmaz, Darıca Gençler, Altınordu, Şanlıurfa ve Eyüpspor'da da oynamıştı. İstanbulspor'da 214 maçta oynayan Yılmaz, bu karşılaşmalarda 55 gol ve 25 asistlik performans sergilemişti.



Tecrübeli hücum oyuncusu İbrahim Yılmaz, İstanbulspor formasıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Yılmaz bu sezon 2 gol üretmişti.