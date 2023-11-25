Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat önemli açıklamalarda bulundu: Beşiktaş için hayallerim var

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat dün önemli açıklamalarda bulundu. Arat, "Beşiktaş markası şu an Türkiye'nin gündeminde. Her gün Beşiktaş konuşuluyor. Seçimler camiaya enerji verir. Gittiğim her yerde de bu enerjiyi görüyorum" dedi.

Arat, "Hayalleriniz olacak. Benim Beşiktaş için hayallerim var. Hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Kısa vadede ilk 90 günde röntgeni çekip açıklayacağız. Orta vadede 1,5 yılda finansal ağırlıklı işler yapacağız. Uzun vadede 4,5 yılda tüm projeleri gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.



ALACAĞIMIZ İSİMLER BELLİ

Hasan Arat, PSG ile yaptığı işbirliği anlaşması ile ilgili de "PSG ile kulübüm adına görüşme yaptım. Nasıl bir çerçeve anlaşması yapacağımızı konuştuk. Ara olduğu anda bizim alacağımız oyuncular belli" ifadelerini kullandı. Arat, stad çatısını da yenileyeceklerini duyurdu.