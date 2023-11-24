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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'a motive sözleri: Takımın sana ihtiyacı var

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldızla yaptığı konuşmada,”Zor bir süreçten geçiyoruz. Takım olarak sana ihtiyacımız var” dedi. Çalımbay'ın Kamerunlu yıldıza "Samsun maçında senden gol bekliyorum" ifadelerini de kullandığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:02
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar’a motive sözleri: Takımın sana ihtiyacı var

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın sakatlığını atlatan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Çalımbay'ın yıldız futbolcuya "Sakatlığın tamamen geçti. Artık kaliteni göstermen gerekiyor. Takım olarak sana çok ihtiyacımız var. Seninle birlikte hücum gücümüzün daha da yükseleceğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

18 MAÇTA 11 GOLÜ VAR
Çalımbay'ın Kamerunlu yıldıza "Samsun maçında senden gol bekliyorum" ifadelerini de kullandığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun da Çalımbay'ın yaptığı konuşmadan son derece memnun olduğu ve hocasına Samsun maçında gol sözü verdiği belirtildi.

31 yaşındaki yıldız Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 maçta görev aldı. Kamerunlu golcü söz konusu maçlarda takımına 11 gol, 3 asistlik katkıda bulundu. Yıldız forvet Samsun maçında da takımının en önemli kozu olacak.

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