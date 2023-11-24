Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar’a motive sözleri: Takımın sana ihtiyacı var

Çalımbay'ın yıldız futbolcuya "Sakatlığın tamamen geçti. Artık kaliteni göstermen gerekiyor. Takım olarak sana çok ihtiyacımız var. Seninle birlikte hücum gücümüzün daha da yükseleceğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.

18 MAÇTA 11 GOLÜ VAR

Çalımbay'ın Kamerunlu yıldıza "Samsun maçında senden gol bekliyorum" ifadelerini de kullandığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun da Çalımbay'ın yaptığı konuşmadan son derece memnun olduğu ve hocasına Samsun maçında gol sözü verdiği belirtildi.