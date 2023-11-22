Vincenzo Montella ile tarih yazdık! Galler’den 1 puanı aldık I İlk kez bir büyük turnuvaya lider olarak gitmeyi başardık





HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler-Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Grup lideri olarak bitiriyoruz. Bizim için çok önemli. Önemli olan Almanya'da başarılı olmak diyoruz. Takım olarak buna inandık. Hayalimizi gerçekleştirdik. Bütün teknik ekibe, futbolculara çok teşekkür ediyorum. Almanya'daki zaferden sonra da bu da bizim için çok önemli. Önemli olan bundan sonra daha büyük başarılara koşabilmek" dedi.