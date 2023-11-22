Vincenzo Montella ile tarih yazdık! Galler’den 1 puanı aldık I İlk kez bir büyük turnuvaya lider olarak gitmeyi başardık

Milli Takımımız, EURO 2024 elemelerindeki son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 4. dakikada Broadhead'in yaptığı plase vuruş direğin hemen yanından dışarı çıktı.
Milli Takımımız, EURO 2024 elemelerindeki son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 4. dakikada Broadhead'in yaptığı plase vuruş direğin hemen yanından dışarı çıktı.
7. dakikada Galler öne geçti. Williams, Ferdi'den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Uzak köşeye yaptığı vuruş Uğurcan Çakır'ın topa uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
KEREM İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK
42'de Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme çıkardı. Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda olmasına rağmen topu ağlarla buluşturamadı. 49'da Johnson ceza sahasına girdikten sonra çok sert vurdu. Altay müthiş uzandı ve gole izin vermedi. 58'de Yusuf Sarı'nın kullandığı kornerde Samet'in kale önündeki kafa vuruşunu kaleci Ward güçlükle çıkardı.
YUSUF YAZICI MÜTHİŞ VURDU
70'te Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine ortasında yerde kalan Kenan Yıldız için hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Yusuf Yazıcı gole çevirdi: 1-1. 73'te Yusuf Sarı'nın şutu direğin yanından dışarı çıktı.
2. TORBAYI KAPTIK
Almanya'nın ev sahipliğinde gelecek yaz düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı garantileyen 21 takım belli oldu. Eleme grubunu lider bitiren A Milli Takımımız'ın kura çekiminde yer alacağı torba da netleşti. A Milli Takımımız, D Grubu'nu lider bitirirken, Ay-yıldızlıların kura çekiminde 2. torbada yer alacak.
Turnuvaya katılacak son 3 takım ise play-off maçların ardından netleşecek. EURO 2024'te kura çekimi 2 Aralık'ta Almanya'nın Hamburg şehrinde çekilecek. 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye büyük bir avantaja sahip olacak. Gurbetçilerimiz, Almanya'da Milli Takımımız'a büyük destek verecek.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
Türkiye'nin Galler ile deplasmanda oynadığı maçı Türk taraftarlar da tribünlerden takip etti. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe büyük destek verdi.
ÖMÜR 33 DAKİKA SAHADA KALDI
Vincenzo Montella ilk yarı bitmeden oyuna müdahalede bulundu. İtalyan çalıştırıcı, oynadığı süre boyunca etkisiz gözüken Abdülkadir'Ömür'ün yerine 33'te Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürdü.
HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galler-Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Grup lideri olarak bitiriyoruz. Bizim için çok önemli. Önemli olan Almanya'da başarılı olmak diyoruz. Takım olarak buna inandık. Hayalimizi gerçekleştirdik. Bütün teknik ekibe, futbolculara çok teşekkür ediyorum. Almanya'daki zaferden sonra da bu da bizim için çok önemli. Önemli olan bundan sonra daha büyük başarılara koşabilmek" dedi.
HIRVATLAR TEK GOLLE GEÇTİ
A Milliler ile aynı grupta yer alan Hırvatistan, sahasında Ermenistan'ı 1-0 yendi. Hırvatlar'ın golünü 43. dakikada Budimir kaydetti. Hırvatistan, Türkiye'nin ardından grubu ikinci sırada tamamladı. Hırvatistan Milli Takımı, Ermenistan maçının ardından büyük sevinç yaşadı.