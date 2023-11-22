PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Alperen Şengün uçuşa geçti: NBA'ye damga vurmaya devam ediyor

Milli yıldızımız Alperen Şengün, takımı Houston Rockets’in Golden State’e 121-116 kaybettiği maça damga vurdu. Şengün,3 0 sayı, 13 ribaunt, 5 asistle double double yaptı ancak takımını kurtaramadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Kasım 2023 Güncelleme 22 Kasım 2023, 07:03
Alperen Şengün uçuşa geçti: NBA’ye damga vurmaya devam ediyor

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam ederken, Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, Golden State Warriors'a konuk oldu. Houston zorlu maçta parkeden 121-116'lık skorla mağlup ayrıldı.

Son dönemlerde başarılı performans ortaya koyan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, karşılaşmada öne çıkan isimdi. 6 maç sonra galibiyetle tanışan Golden State'te Stephen Curry 32 sayı, 5 ribaund, 1 asist ile takımına galibiyeti getirdi.

Konuk ekipte 37 dakika parkede kalan milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise kaydettiği 30 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla mücadeleyi double-double yaparak tamamladı. Fakat Şengün'ün bu performansı galibiyet için yeterli olmadı. 21 yaşındaki Şengün, 2000 sayı, 1000 ribaunt, 500 asist istatistiklerini yakalayan en genç oyuncu durumunda.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA