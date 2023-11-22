Alperen Şengün uçuşa geçti: NBA’ye damga vurmaya devam ediyor

NBA 'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam ederken, Batı Konferansı ekibi Houston Rockets , Golden State Warriors'a konuk oldu. Houston zorlu maçta parkeden 121-116'lık skorla mağlup ayrıldı.

Konuk ekipte 37 dakika parkede kalan milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise kaydettiği 30 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla mücadeleyi double-double yaparak tamamladı. Fakat Şengün'ün bu performansı galibiyet için yeterli olmadı. 21 yaşındaki Şengün, 2000 sayı, 1000 ribaunt, 500 asist istatistiklerini yakalayan en genç oyuncu durumunda.