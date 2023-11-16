Fenerbahçe Norveçli orta saha oyuncusu Molde’den Emil Breivik’e kancayı taktı!

MENAJERİYLE GÖRÜŞME Sarı- Lacıvertli yöneticilerin, önceki gün İstanbul'a gelen 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Jim Solbakken ile görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Kanarya, merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen futbolcuyu şartların oluşması halinde kadrosuna katmayı düşünüyor. 2025 yılına kadar Molde ile sözleşmesi bulunan futbolcuya şimdilik 4 milyon Euro değer biçiliyor.

OCAK AYINDA İKİ İSİM AYRILIK YAŞAYABİLİR

Geride kalan 12 haftada ortaya koydukları performansla geçer not alamayan Miguel Crespo ile Miha Zajc'ın takımdan ayrılma olasılığı yükseldi. Ali Koç başkanlığındaki yönetim, iki oyuncudan biri ya da ikisiyle yol ayrımına gitmeyi düşünüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da stilini çok beğendiği Emil Breivik, bu durumda Kanarya'nın öncelikli transfer hedefi haline gelecek. Daha önce Molde altyapısı ve Raufoss'da görev alan 1.80 boyundaki futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü ve Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.