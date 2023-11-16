Galatasaray Ocak’ta yerli oyuncu gücüne takviye yapmayı hedefliyor! Önce Rıdvan Yılmaz ardından Berkan Kutlu...

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek. Sarı- Kırmızılılar savunmanın soluna ve orta sahaya yerli oyuncular transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek. Sarı- Kırmızılılar savunmanın soluna ve orta sahaya yerli oyuncular transfer etmek için çalışmalara başladı.
Kazımcan Karataş'ın performansından memnun olmayan Galatasaray, İskoç ekibi Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın menajeri ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.
Geçtiğimiz yıl Rangers'a transfer olan milli oyuncunun da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 8 maçta görev alan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu 1 gol attı. Cimbom'un bir başka hedefi ise Berkan Kutlu. Sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan 25 yaşındaki yıldız oyuncunun yeniden Florya'ya dönmesi gündemde.
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da 25 yaşındaki oyuncunun yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymesini çok istediği belirtildi. Sezon başında orta sahaya yapılan flaş transferler sonrası ikinci plana düşen ve İtalya'nın yolunu tutan Berkan Kutlu, orada gösterdiği performans ve yerli oluşu sebebiyle geri çağrıldığı öğrenildi. Cimbom, İtalyan ekibi ile görüşecek ve kiralık sözleşmesini feshedecek.
ASLAN'IN ZORLU TRAFİĞİ
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta averajla liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, milli ara dönüşünde yoğun tempo ile karşı karşıya kalacak. Milli aradan sonra sahasında 2 karşılaşmaya çıkacak Sarı-Kırmızılılar, kasım ayını bu maçlarla tamamlayacak. Galatasaray bu ay içinde Alanyaspor ve Manchester United ile karşılaşacak. Aralık ayında ise 7 karşılaşmaya çıkacak Galatasaray, 2'sini Fenerbahçe'ye, 1'ini ise Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a karşı oynayacak.