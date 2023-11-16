Galatasaray Ocak’ta yerli oyuncu gücüne takviye yapmayı hedefliyor! Önce Rıdvan Yılmaz ardından Berkan Kutlu...

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da 25 yaşındaki oyuncunun yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymesini çok istediği belirtildi. Sezon başında orta sahaya yapılan flaş transferler sonrası ikinci plana düşen ve İtalya'nın yolunu tutan Berkan Kutlu, orada gösterdiği performans ve yerli oluşu sebebiyle geri çağrıldığı öğrenildi. Cimbom, İtalyan ekibi ile görüşecek ve kiralık sözleşmesini feshedecek.