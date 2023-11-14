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Kartal Heykeli’nin açılış töreni düzenlendi! Ahmet Nur Çebi konuştu: Kartalları herkes iyi bilir

Ahmet Nur Çebi, “Her büyük ve tarihi kurumun içerisinde, onu temsil eden sözcükler ve amblemler vardır. Kartal da bizim hikayemiz. Kartalları herkes iyi bilir” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
Kartal Heykeli’nin açılış töreni düzenlendi! Ahmet Nur Çebi konuştu: Kartalları herkes iyi bilir

Beşiktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Siyah-Beyazlı kulübün 120. yılı anısına yenilenen kartal heykelinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Çebi, "Yönetim kurulu ile almış olduğumuz karar neticesinde yenilenen bu meydanda yaklaşık 4 metre yüksekliği ve 6 metre de kanatları olan kartal heykelimizi Beşiktaş'a kazandırmaya karar verdik.

Bugün, marşlarımızda, şarkılarımızda da var olduğu gibi yağmurlu bir günde heykelimizin açılışını yapıyoruz. Beşiktaş camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her büyük ve tarihi kurumun içerisinde, onu temsil eden sözcükler ve amblemler vardır. Kartal da bizim hikayemiz. Kartalları herkes iyi bilir. Yaşlandıkça yükselip, tekrardan kendini yenileyip yeni baştan başlayabilen özelliğe sahiptir. Amblemimizi simgeleyen bu heykel de camiamıza hayırlı olsun." dedi.

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