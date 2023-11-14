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Beşiktaşlı Rachid Ghezzal'la ilgili şok iddia: Futbolu bırakabilir

Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal’ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok üzgün olduğu ve yakın çevresiyle yaptığı konuşmada “Futbolu bırakabilirim’ dediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
Beşiktaşlı Rachid Ghezzal’la ilgili şok iddia: Futbolu bırakabilir

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Başakşehir maçının 41. dakikasında sakatlanan Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olmuştu. Ancak maçın ikinci yarısına çıkamayan futbolcu ile ilgili teknik direktör Rıza Çalımbay, Ghezzal'ın ağlayarak oynamayacağını söylediğini dile getirmişti.

31 yaşındaki yıldızın özellikle son iki sezonda geçirdiği sakatlıklar ve Başakşehir maçında yaşanan olayın ardından flaş bir karar aldığı öne sürüldü. İddiaya göre Cezayirli futbolcunun yakın çevresiyle yaptığı konuşmada "Sürekli sakatlıklar yaşanıyorum bu şekilde devam ederse futbolu bırakabilirim" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. Uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen tecrübeli yıldızın tedavisine milli arada devam edilecek. Ghezzal dün Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Maçta oynama kararını ben aldım. Bunun için sağlık ekibini suçlayamayız. Hayal kırıklığınızı anlıyorum ama bu riski aldığım için de özür dilemeyeceğim. Geri döneceğim" dedi.



SALİH UÇAN'DAN KÖTÜ HABER
Beşiktaş, Başakşehir maçında sakatlanan Salih Uçan'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Tecrübeli yıldızın tedavisine başlandı.

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