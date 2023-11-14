Bu yolun sonu All Star: Alperen Şengün tek başına Denver’i yıktı! Performansıyla büyük alkış topladı

NBA'de ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Alperen Şengün, Denver Nuggets maçında da ayakta alkışlanacak performansa imza attı. Karşılaşmada temsilcimiz Alperen Şengün ve Nikola Jokic'in eşleşmesi en dikkat çekici eşleşmelerden biriydi. Milli basketbolcu 23 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle mücadele ederken Nikola Jokic 36 sayı, 21 ribaund ve 11 asist üretti.

Şengün, bu sezon 19,4 sayı, 8,2 ribaunt ve 6 asist ortalamasıyla Houston Rockets'ın başarısında başrolü oynadı. Geçen sezon çıktığı 82 maçın 60'ını kaybederek ligin en kötü performanslarından birine imza atan Houston Rockets, bu sezon ise çok farklı bir görüntü sergiliyor. Sezona kötü başlayarak ilk 3 maçını kaybetmesinin ardından Alperen Şengün önderliğinde ritmini bulan Rockets, çıktığı son 6 karşılaşmayı da kazanarak Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya kadar yükseldi.