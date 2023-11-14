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Bu yolun sonu All Star: Alperen Şengün tek başına Denver'i yıktı! Performansıyla büyük alkış topladı

23 sayı, 8 ribaund ve 5 asist ile Denver’ın fişini çeken Alperen Şengün, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Alperen Şengün oynadığı basketbolla NBA’yi sallıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Kasım 2023 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:00
Bu yolun sonu All Star: Alperen Şengün tek başına Denver’i yıktı! Performansıyla büyük alkış topladı

NBA'de ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Alperen Şengün, Denver Nuggets maçında da ayakta alkışlanacak performansa imza attı. Karşılaşmada temsilcimiz Alperen Şengün ve Nikola Jokic'in eşleşmesi en dikkat çekici eşleşmelerden biriydi. Milli basketbolcu 23 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle mücadele ederken Nikola Jokic 36 sayı, 21 ribaund ve 11 asist üretti.

Şengün, bu sezon 19,4 sayı, 8,2 ribaunt ve 6 asist ortalamasıyla Houston Rockets'ın başarısında başrolü oynadı. Geçen sezon çıktığı 82 maçın 60'ını kaybederek ligin en kötü performanslarından birine imza atan Houston Rockets, bu sezon ise çok farklı bir görüntü sergiliyor. Sezona kötü başlayarak ilk 3 maçını kaybetmesinin ardından Alperen Şengün önderliğinde ritmini bulan Rockets, çıktığı son 6 karşılaşmayı da kazanarak Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya kadar yükseldi.

TAM NOT VERDİLER
Geçen sezonun NBA şampiyonu Denver Nuggets karşısında ortaya koyduğu başarılı performans ile dikkat çeken Alperen Şengün'e tüm otoriteler tam not verdi. NBA yorumcuları ve eski yıldızlar onun çok daha da büyük bir yıldız oyuncu olacağı görüşünde birleştiler.



MUAZZAM BİR SEZON GEÇİRİYOR
Denver koçu Michael Malone "Alperen çok iyi bir oyuncu. Ribaunt alabiliyor, sırtı dönük oyunu var, savunmacıların arasından ve farklı hücum oyunlarından sayı bulabiliyor. Takım arkadaşlarını daha iyi bir seviyeye çıkarıyor. Şengün, muazzam bir sezon geçiriyor. Oyuna, birçok farklı şekilde etki ediyor" dedi.



ALPEREN TAKIMI YÖNETİYOR
Denver'ın yıldızı Jokic, "Rockets'ın Alperen'in üzerinden oyun kurması çok iyi. Top Alperen'in elindeyken tüm takım hareket ediyor. Gerçekten çok iyi oynadı" yorumunda bulundu.

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