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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sert uyarıları gündem oldu: Heyecanınızı mı kaybettiniz?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konya maçında, “Taktik maktik yok. Birbirinize sarılın. Heyecanınızı mı kaybettiniz?” diyerek takımına çıkıştı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Kasım 2023 Güncelleme 13 Kasım 2023, 07:02
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın sert uyarıları gündem oldu: Heyecanınızı mı kaybettiniz?

Konyaspor ile oynanan maçın ardından sert açıklamalarıyla dikkat çeken teknik direktör Abdullah Avcı'nın, maçın devre arasında da maçtan sonra soyunma odasında da oyuncularını sert şekilde uyardığı ortaya çıktı. Avcı'nın oyuncularına, "Taktik maktik yok. Birbirinize sarılın. Heyecanınızı mı kaybettiniz?" diyerek çıkıştığı görüldü.

Mehmet Can, Baniya ve Denswil gibi oyuncuların performanslarını isim vererek eleştiren Avcı'nın, devre arasında kurduğu, "Pasın şiddeti, pasın kalitesi hepsini size gösterdik. Ne oldu heyecan? Sezon mu bitti, şimdi birbirinize sarılın ve çıkıp maçı kazanın" cümlelerindeki sert çıkışı dikkat çekti.

İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ
Tecrübeli hocanın maç sonrası öncelikle alınan galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ettiği ancak yine uyarılarda bulunarak, "Kalitemizi artıracağız, çok daha fazla çalışacağız. Herkese teşekkürler ama çok daha iyi olmak zorundayız" dedi. Avcı'nın milli maç arasında takıma verdiği 5 günlük izinden sonra çarşamba gününden itibaren eksik gördüğü noktalardaki uyarılarını sürdürmesi bekleniyor.

FIRTINA'DA ZİRVE SESLERİ
Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışla taraftarları havaya soktu. Bordo-Mavili taraftarlar yakalanan bu çıkışın devre arasına kadar devam etmesi ve ara döneme Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı içerisinde girmesini istiyor. Taraftarlar, "4 hafta önce 4'üncülük iyi diyorduk, şimdi puan hesabı yapıyoruz.", "Yeniden bu heyecanı yaşamayı özlemişiz.", "Zirvenin rengini biz belirleriz." gibi ifadeler kullandı.

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