Savunmaya tam not! Puan kaybına rağmen Fenerbahçe zirveyi Galatasaray’dan aldı

Fenerbahçe , Adana Demir spor deplasmanında gol atamadı ve Trabzonspor yenilgisinden sonra Adana Demir'e de puan kaptırdı: 0-0. 8'de Samet Akaydın'ın şutunu Ertaç kurtardı.

12'de Dzeko'nun vuruşunu Ertaç iki hamlede tuttu. 15'te Szymanski'nin sert şutunda kalenin üst sağ köşesine uzanan kaleci Ertaç Özbir topu çıkardı. 26'da Dzeko'nun ceza sahası dışından vuruşunda yine Ertaç devleşti. 37'de Osayi'nin yakın mesafeden vuruşunda top auta gitti. 43'te Ferdi'nin sert şutu direğin yanından çıktı. 45+1'de İrfan'ın ortasına Dzeko sağ ayağıyla vurdu Ertaç kurtardı. 47'de Gravillon'nun ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı. 53'te Dzeko'nun şutu auta gitti. 62'de Ndiyae kaleyi tutturamadı. 77'de Zajc'ın şutunu Ndiaye durdurdu.

OSAYI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel 58. dakikada sarı kart gördü. Bu sezon 4. kez sararan Nijeryalı yıldız, milli ara sonrasında oynanacak Karagümrük maçında cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki futbolcu, 75. dakikada oyundan çıkarken yerine milli sağ bek Mert Müldür girdi.

SAVUNMAYA BU KEZ TAM NOT

Djiku ve Becao ikilisinin yokluğunda ağır eleştiri alan F.Bahçe savunması dün iyi bir maç çıkardı. Samet ve Oosterwolde üzerine düşeni yaptı.

ERTAÇ KALEDE DEVLEŞTİ

Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir, yaptığı kurtarışlarla devleşti. 34 yaşındaki tecrübeli eldiven, 9 kurtarış yaparak Süper Lig'de kalesini gole kapattığı maçlar arasındaki en yüksek sayısına ulaştı.