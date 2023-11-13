Rıza Çalımbay gelir gelmez fark yarattı! Kartal 55.dakikada Başakşehir’i devirdi

FİLEDE FENER'DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ Voleybol Efeler Ligi'nde nefes kesen maçta Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Parolapara'yı konuk etti. Tam 2 saat 40 süren karşılaşmada ilk seti 35-33 ile Galatasaray kazandı. Aslan ikinci seti de 25-19 üstünlükle geçip büyük avantaj yakaladı. Ancak Sarı-Lacivertliler pes etmedi. 3. seti 25-21, 4. seti ise 25-15 yenerek maça ortak olan Fenerbahçe mücadeleyi karar setine taşıdı. Muhteşem rallilere sahne olan seti Sarı Kanarya, 17-15 alıp maçı 3-2 kazandı.

GALİBİYETE YARDIMCI OLDU Trendyol Süper Lig 'in 12. haftasında Pendikspor sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Erencan Yardımcı kaydetti. Genç forvet son 5 maçta 4. golünü atarak takımını sırtlamaya devam etti. Konuk takım skoru eşitlmek için Ntcham ve Holse ile pozisyonlar bulsa da kaleci Erdem kurtarışlarıyla gole izin vermedi.





RİZE 3 PUANI SHELVEY'LE ALDI

Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi. Ev sahibine 3 puanı getiren golü 5. dakikada İngiliz yıldız Jonjo Shelvey kaydetti. Kaleci Jensen'i önde gören tecrübeli futbolcu orta sahadan kaleye gönderdiği vuruşla sahalarda ender görülen gollerden birini attı. İkinci yarıda farkı artırmak isteyen ev sahibi skor tabelasını değiştiremedi ve maç 1-0 sona erdi.

PREMİER LİG'DE 4X4'LÜK MAÇ!

İngiltere'de nefis bir maç geride kaldı. Lider M. City, Chelsea'ye konuk oldu. 25'te Haaland, penaltıdan City'yi öne taşıdı. 29'da Thiago Silva, 37'de Sterling 2-1 yaptı. 45+1'de Akanji, 47'de Haaland skoru 2-3'e getirdi. 67'de Jackson 3-3, 86'da Rodri 3-4 yaptı. Son sözü penaltıdan 90+5'te Palmer söyledi.

PSV EİNDHOVEN 12'DEN VURDU

Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven evinde PEC Zwolle'yi 4-0'lık skorla mağlup etti. Lider PSV Eindhoven'ın gollerini Lozano, Til, de Jong ve Tillman attı. PSV, Hollanda Ligi'nde şimdiye kadar oynadığı 12 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk ekip Zwolle ise 12 maçta 14 puanda kaldı.

NAPOLİ'YE 90'DA BÜYÜK DARBE

İtalya Ligi'nin iddialı takımlarından Napoli, sahasında karşılaştığı Empoli'ye 1-0 mağlup oldu. Empoli'nin golünü 90'da Ukraynalı orta saha oyuncusu Viktor Kovalenko kaydetti. Konuk ekip 12. maçında 3. galibiyetini alırken ev sahibi Napoli ise 12 hafta sonunda 3. kez yenilgiyle tanıştı.

SAKARYA 3 ATTI 3 ALDI

1. Lig'de Sakarya deplasmanda Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Sakarya'ya galibiyeti getiren golleri Kassongo, Roshi ve Del Valle kaydetti.

27 YIL SONRA HEZİMET

Eyüpspor'a 7-1 kaybeden Altay, tarihinin en kötü yenilgilerinden birini yaşadı. Altay, 7-1'lik Eyüp hezimetinden önce en farklı yenilgisini son olarak 1996'da Süper Lig'de G.Saray (8-1) karşısında aldı.



PHİLLİP COCU İSTİFA ETTİ

F.Bahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu, Vitesse'deki görevinden istifa etti. Cocu'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. Vitesse, Eredivisie'de 12 hafta sonunda son sırada yer alıyor.



SUMUDİCA İLE BİR BAŞKA

Gaziantep FK, Marius Sumudica'nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından oynadığı 8 maçta 5 galibiyet alarak ligin dibinden uzaklaştı. Sumidica göreve başladığında Güney ekibinin puanı yoktu.