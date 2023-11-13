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Rıza Çalımbay gelir gelmez fark yarattı! Kartal 55.dakikada Başakşehir'i devirdi

İstifa eden Burak Yılmaz’ın yerine göreve gelen Rıza Çalımbay yönetiminde iyi bir futbol sergileyen Kartal Muleka’nın 55. dakikadaki golüyle Başakşehir’i devirdi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Kasım TAKVİM gazetesi spor haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Kasım 2023 Güncelleme 13 Kasım 2023, 07:00
Rıza Çalımbay gelir gelmez fark yarattı! Kartal 55.dakikada Başakşehir’i devirdi

Zorlu bir dönemden geçen Beşiktaş, evinde Başakşehir'i yenerek rahat bir nefes aldı. Geçtiğimiz perşembe evinde Bodo/ Glimt'e kaybedip Konferans Ligi'ne veda eden, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifası sonrası Rıza Çalımbay'ı göreve getiren Kara Kartal, maçı 1-0 kazandı. 5. dakikada Hadziahmetovic'in ortasına iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda Volkan Babacan topu kornere çeldi.

45+5'te Rosier'in sol ayağıyla yaptığı şut Volkan'da kaldı. 55'te Rebic'in şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve altıpas çizgisinde topla buluşan Muleka, kaleci Volkan Babacan'ın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 77'de Piatek'in uzaktan sert şutunda Mert Günok gole izin vermedi.

ERTAÇ KALEDE DEVLEŞTİ
Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir, yaptığı kurtarışlarla devleşti. 34 yaşındaki tecrübeli eldiven, 9 kurtarış yaparak Süper Lig'de kalesini gole kapattığı maçlar arasındaki en yüksek sayısına ulaştı.

MONTELLA'DAN ACIBADEM SPORTS'A ZİYARET
A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik ekibi ile birlikte Acıbadem Sports'u ziyaret etti. Dünyadaki sayılı FIFA Mükemmeliyet Merkezlerinden birisi olan Acıbadem Sports'un Direktörü Hakan Artış'tan bilgi alan Montella ve ekibine sporcu sakatlıklarının önlenmesi ve tedavi süreçleri ile EURO 2024 için planlanan sağlık ve performans stratejisi kapsamında bir sunum yapıldı.



90+8'DE ASLAN PENÇESİ
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin 10. haftasında G.Saray Petrol Ofisi, F.Bahçe Petrol Ofisi'ni 2-1 yendi. Galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Eda Karataş ve 90+8'de Kipoyi atarken F.Bahçe'nin tek sayısı 79'da Yağmur Uraz'dan geldi. G.Saray puanını 27 yaparken, F.Bahçe 24 puanda kaldı. G.Saray haftaya Hakkarigücü'ne konuk olurken F.Bahçe ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.



FİLEDE FENER'DEN MÜTHİŞ DÖNÜŞ
Voleybol Efeler Ligi'nde nefes kesen maçta Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Parolapara'yı konuk etti. Tam 2 saat 40 süren karşılaşmada ilk seti 35-33 ile Galatasaray kazandı. Aslan ikinci seti de 25-19 üstünlükle geçip büyük avantaj yakaladı. Ancak Sarı-Lacivertliler pes etmedi. 3. seti 25-21, 4. seti ise 25-15 yenerek maça ortak olan Fenerbahçe mücadeleyi karar setine taşıdı. Muhteşem rallilere sahne olan seti Sarı Kanarya, 17-15 alıp maçı 3-2 kazandı.



GALİBİYETE YARDIMCI OLDU
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Pendikspor sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Pendikspor'a galibiyeti getiren golü 47. dakikada Erencan Yardımcı kaydetti. Genç forvet son 5 maçta 4. golünü atarak takımını sırtlamaya devam etti. Konuk takım skoru eşitlmek için Ntcham ve Holse ile pozisyonlar bulsa da kaleci Erdem kurtarışlarıyla gole izin vermedi.



RİZE 3 PUANI SHELVEY'LE ALDI
Süper Lig'de Çaykur Rizespor sahasında İstanbulspor'u 1-0 yendi. Ev sahibine 3 puanı getiren golü 5. dakikada İngiliz yıldız Jonjo Shelvey kaydetti. Kaleci Jensen'i önde gören tecrübeli futbolcu orta sahadan kaleye gönderdiği vuruşla sahalarda ender görülen gollerden birini attı. İkinci yarıda farkı artırmak isteyen ev sahibi skor tabelasını değiştiremedi ve maç 1-0 sona erdi.

PREMİER LİG'DE 4X4'LÜK MAÇ!
İngiltere'de nefis bir maç geride kaldı. Lider M. City, Chelsea'ye konuk oldu. 25'te Haaland, penaltıdan City'yi öne taşıdı. 29'da Thiago Silva, 37'de Sterling 2-1 yaptı. 45+1'de Akanji, 47'de Haaland skoru 2-3'e getirdi. 67'de Jackson 3-3, 86'da Rodri 3-4 yaptı. Son sözü penaltıdan 90+5'te Palmer söyledi.

PSV EİNDHOVEN 12'DEN VURDU
Hollanda Ligi'nde PSV Eindhoven evinde PEC Zwolle'yi 4-0'lık skorla mağlup etti. Lider PSV Eindhoven'ın gollerini Lozano, Til, de Jong ve Tillman attı. PSV, Hollanda Ligi'nde şimdiye kadar oynadığı 12 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk ekip Zwolle ise 12 maçta 14 puanda kaldı.

NAPOLİ'YE 90'DA BÜYÜK DARBE
İtalya Ligi'nin iddialı takımlarından Napoli, sahasında karşılaştığı Empoli'ye 1-0 mağlup oldu. Empoli'nin golünü 90'da Ukraynalı orta saha oyuncusu Viktor Kovalenko kaydetti. Konuk ekip 12. maçında 3. galibiyetini alırken ev sahibi Napoli ise 12 hafta sonunda 3. kez yenilgiyle tanıştı.

SAKARYA 3 ATTI 3 ALDI
1. Lig'de Sakarya deplasmanda Boluspor'u 3-2 mağlup etti. Sakarya'ya galibiyeti getiren golleri Kassongo, Roshi ve Del Valle kaydetti.

27 YIL SONRA HEZİMET
Eyüpspor'a 7-1 kaybeden Altay, tarihinin en kötü yenilgilerinden birini yaşadı. Altay, 7-1'lik Eyüp hezimetinden önce en farklı yenilgisini son olarak 1996'da Süper Lig'de G.Saray (8-1) karşısında aldı.

PHİLLİP COCU İSTİFA ETTİ
F.Bahçe'nin eski teknik direktörlerinden Phillip Cocu, Vitesse'deki görevinden istifa etti. Cocu'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. Vitesse, Eredivisie'de 12 hafta sonunda son sırada yer alıyor.

SUMUDİCA İLE BİR BAŞKA
Gaziantep FK, Marius Sumudica'nın teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından oynadığı 8 maçta 5 galibiyet alarak ligin dibinden uzaklaştı. Sumidica göreve başladığında Güney ekibinin puanı yoktu.

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